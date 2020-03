Koronavírus

Brit egészségügyi vezető: a pánikszerűen vásárlók szégyene, hogy az egészségügyi dolgozók nem jutnak élelmiszerhez

Stephen Powis professzor szégyenteljesnek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy az új koronavírus okozta járvány csúcspontjára készülő orvosok és ápolók nem jutnak élelmiszerhez, mert mások felvásárolják a készleteket előlük. 2020.03.21 18:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az élelmiszereket pánikszerűen felvásárlók szégyene, hogy a koronavírus-fertőzötteket ellátó egészségügyi dolgozók napi munkájuk végeztével nem jutnak élelmiszerhez az áruházakban - mondta szombati sajtótájékoztatóján a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) orvosigazgatója.



Stephen Powis a Downing Streeten tartott sajtóértekezleten rendkívül fontosnak nevezte, hogy az emberek ne kezdjenek felhalmozásba, mert ezzel járulhatnak hozzá, hogy, az egészségügyi szakszemélyzet tagjainak és másoknak is maradjon elegendő élelmiszer.



Powis professzor szégyenteljesnek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy az új koronavírus okozta járvány csúcspontjára készülő orvosok és ápolók nem jutnak élelmiszerhez, mert mások felvásárolják a készleteket előlük.



A Brit Kiskereskedelmi Szövetség (BRC) vezérigazgatója, Helen Dickinson ugyanezen a sajtóértekezleten elmondta: a brit háztartásokban jelenleg 1 milliárd fonttal (384 milliárd forinttal) nagyobb értékű élelmiszerkészlet van, mint három héttel ezelőtt.



Hozzátette: a jelenlegi vásárlói roham a karácsony előtt szokásoshoz mérhető, csak éppen a brit kiskereskedelemnek ezúttal nem volt ideje elvégezni azt a négyhónapnyi készletfeltöltést, amellyel a karácsonyi időszakra rendszerint felkészül.



Hozzátette: a lakosság remélhetőleg "meg is eszi legalább egy részét" a felhalmozott élelemnek.



A BRC vezetője szerint az ellátó hálózatokban bőségesen elegendő az élelmiszer, csak az a kérdés, hogy a készletek elég gyorsan eljutnak-e a teherautókról a boltok polcaira.



George Eustice élelmiszerügyi és környezetvédelmi miniszter - aki a brit kormány képviseletében volt jelen a szombati sajtóértekezleten - szintén a pánikszerű felvásárlás befejezésére hívta fel a lakosságot.



Eustice is hangsúlyozta, hogy nincs élelmiszerhiány az országban, és bár a kereslet az elmúlt hetekben 50 százalékkal nőtt, a gyártók felkészültek ennek az igénynek a kielégítésére is.



Arra a kérdésre, hogy ha a pánikvásárlások nem hagynak alább, a kormány nem tervezi-e jegyrendszer bevezetését, a miniszter azt mondta: az elosztás megszervezését és az esteleges korlátozásokról szóló döntést a legjobb a kiskereskedelmi láncokra bízni.



Egyes nagy-britanniai szupermarketek már korlátozzák az egyszerre megvásárolható mennyiséget bizonyos termékekből.



A Tesco áruházlánc brit üzleteiben például egy-egy alkalommal legfeljebb öt egységnyi vásárolható kézfertőtlenítőkből, száraztésztákból, tartósított tejből, vény nélkül kapható gyermekgyógyszerekből, ásványvízből és zöldségkonzervekből.