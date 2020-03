Járvány

Mindenki egyedül hal meg - drámai videó egy olasz kórházból

2020.03.21 14:02 ma.hu

Körbe vezette a SkyNews-t egy ápoló Olaszország egyik kórházában. Először egy koporsóval teli helyiségen haladtak át, majd még több koporsóval teli terem következett. Az elhunytak családjai nem tudták leróni az utolsó tiszteletet, vagy búcsút mondani - nem, mert karanténban vannak. Nagyon felerősödött az emberekben a tény, hogy tényleg mindenki egyedül hal meg.



Az orvosok és az ápolók könnyeiket visszafojtva beszéltek arról, hogy mennyire megviseli őket a haldoklók rettegése és mérhetetlen magánya. Egyedül az egészségügyi személyzet kedvessége, megértése segítheti a távozókat - de ők is túlterheltek, szenvednek. Ám a megrendítő haldoklásokat végignézve még nehezebbé teszi a mindennapjaikat, borzasztó kétségbeesés lesz úrrá rajtuk, hogy nem tudnak segíteni, nem menthetnek meg mindenkit.



A kórházi kápolnában egy egyéb helyiségekben összezsúfolt koporsókban mind az intenzív osztályról érkezett koronavírusos betegek nyugodnak. Ilyen az, amikor egy világjárvány tarol, és Lombardiában mindent el is söpört.



Megrendítő, ahogy védőruhába, maszkba és kesztyűbe beöltözötten mennek végig a hátborzongatóan csendes folyosókon, a zárt ajtók sorozatán át.



Az intenzíven tömött kórtermek, üvöltő csend, ahogyan fekszenek a betegek mozdulatlanul, csövekkel a lélegeztetőgépekhez csatlakoztatva. Az egyetlen zaj a szivattyúk és a szívmonitorok hangja.



A betegek nagy része kritikus állapotban van, minden valószínűséggel nem jutnak már ki élve az épületből.



Ugyanis a személyzet nem rendelkezik hatásos gyógymóddal, csak életben próbálják tartani a betegeket, amíg lehet. Az ápolók 13-16 óránként forgatják a betegeket, egyik oldalukról a másikra, hogy enyhítsék a tüdejükre nehezedő nyomást. A legtöbben meghalnának állandó figyelmük és gondoskodásuk nélkül.



Mindegyik fertőző, így ha lehet, távolról vizsgálják őket, de így kezelni nem lehet. A dolgozók ezért folyamatosan fertőtlenítenek, védőruházatot viselnek és rendszeresen cserélik a külső réteget.



Nem csoda, hogy rettenetesen kimerültek. Az összeomlás szélén áll a rendszer és ők maguk is, de folytatják. A kórházakban nyílt fronton harcolnak az egészségügyi dolgozók ebben a háborúban.

Dr. Tamayo Leonor háborúhoz hasonlítja a helyzetet: "Napi 12 órát dolgozunk, néhány órára megyünk haza és jövünk vissza a betegek miatt" - mondta könnyekkel küszködve.



Az első egyetlen jó hír kicsit reményre ad okot, egy beteg lehet, hogy meggyógyult, bár még nagyon gyenge. Ő az egyetlen. Az elmúlt több hétben senki állapota sem javult és rengetegen meghaltak.



Az orvosok szerint ami ijesztő, hogy egyre fiatalabbak az áldozatok, már a 36 éves beteg sem ritka.



A nem kritikus állapotban lévőket ugyanis hazaküldik - ők a fiatalabbak - akik állapota aztán otthonukban jelentősen leromlik, majd mire visszakerülnek a kórházba, addigra kritikus állapotba jutnak.



Dr. Emanuela Catenacci például idegsebész, de ő is a COVID-19 okozta megbetegedésben szenvedőket kezeli. Úgy látja, hiába próbálnak megtenni mindent, elszigetelni az embereket, mit sem ér, csak egyre jobban nő a katasztrófa és a végén már olyan súlyos lesz a helyzet, hogy felrobban az egész.



"Nehogy azt higgyék, hogy ami itt van, az máshol nem történhet meg! Ha ugyanis meg fog, hanem teszel meg mindent, amivel megállíthatod" - mondta.

Figyelem, felkavaró képsorok a cikkben lévő videókban!