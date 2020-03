Járvány

Koronavírus - Horvátország, Szlovénia szigorít a korlátozásokon, Csehország az ellenőrzéseket fokozza

Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében Horvátország és Szlovénia is szigorít a kijárási tilalom szabályain - közölte a helyi sajtó szombaton. A cseh belügyminiszter péntek esti közlése szerint mostantól szigorúbban lépnek fel a járványügyi rendeleteket be nem tartók ellen. A Szabad Európa Rádió román nyelvű honlapja szerint több száz ezerre tehető azoknak a Nyugat-Európából hazatért románoknak a száma, akik a laza intézkedések miatt "megúszták" a házi elkülönítésbe vagy karanténba helyezést.



A horvát válságstáb szerint az országban időben rendeltek el karantént, és arra kérték az embereket, hogy ne veszélyeztessék ezt a szabályok megszegésével. Bár Horvátországban csütörtöktől részleges boltzár lépett életbe, bezártak az éttermek és a kávézók, valamint betiltották az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, sajtóbeszámolók szerint a parkok és a játszóterek tele vannak emberekkel, és sokan nem tartják be a házi karantén szabályai sem.



Davor Bozinovic horvát belügyminiszter bejelentette: szombattól az esküvőket és temetéseket is csak szűk családi körben lehet megtartani, továbbá megtiltják a csoportos gyülekezést a nyilvános helyeken, parkokban, tereken, a tengerpart esetében pedig a fürdőhelyeken is. Jelezte, hogy amennyiben tovább lazul a társadalmi fegyelem, korlátozni fogják a tömegközlekedést az egész ország területén.



Horvátországban eddig több mint 13 ezer emberrel szemben rendeltek el otthoni karantént. Szombat reggeli közlés szerint az országban jelenleg 157 fertőzöttről tudnak.



Eközben Szlovéniában teljesen betiltották a társasági érintkezést. Ljubljana már korábban korlátozott minden szükségtelen tevékenységet, beszüntette a tömegközlekedést és lezárta a repülőtereket. Péntektől ezek a szabályok tovább szigorodtak: csak egyedül lehet sportolni, kutyát sétáltatni és a szabadban tartózkodni, csoportosan ezt csak az egy háztartásban élők tehetik meg erdőkben vagy parkokban, a városokban nem. Tilos a játszóterek és szabadtéri edzőpályák használata is.



Szlovéniában pénteken délután 14 óráig 341 volt a fertőzöttek száma, ugyanakkor több mint 10 ezer koronavírustesztnek negatív lett az eredménye.



A cseh hatóságok mostantól szigorúbban fogják ellenőrizni a koronavírus-járvány terjedése elleni intézkedések betartását, elsősorban az arcmaszkok kötelező használatát a köztereken, valamint a házi karantén betartását - közölte Jan Hamácek belügyminiszter pénteken este a közszolgálati hírtelevízióban (CT24).



A száj és az orr eltakarása a köztereken szerda óta kötelező Csehországban, s bár a nagy többség betartja, továbbra is vannak, akik ezt nem teszik. A televízió szerint pénteken a hatóságok még csak három esetben szabtak ki, egyenként 10 ezer koronás (135 ezer forint) pénzbírságot a rendelkezések be nem tartása miatt.

Roman Prymula egészségügyi miniszterhelyettes, az országos válságstáb elnöke a testület ülése után pénteken azt mondta: sokan nem tartják be a házi karantént, amely a fertőzésgyanús, illetve a velük kapcsolatba került személyek számára kötelező, s ha a járvány terjedése két héten belül nem mérséklődik, akkor akár kijárási tilalomra is számítani lehet. Házi karanténban jelenleg több ezer ember van.



Az interneten ezt követően gyorsan terjedni kezdett az a híresztelés, hogy már hétfőftől bevezetik a kijárási tilalmat. Andrej Babis kormányfő a Twitteren ezt határozottan cáfolta, kijelentve, hogy "semmi ilyesmi nincs most napirenden". Egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy ne dőljenek be a terjedő a rémhíreknek.



Csehországban szombaton reggel 904 koronavírus-fertőzéses esetet tartottak nyilván. Haláleset egyelőre nincs. Több mint ötven személyt kórházban kezelnek, közülük ötnek az állapota súlyosnak minősíthető. Eddig négyen gyógyultak fel a betegségből. Laboratóriumi teszteket szombatig 13 700 személyen végeztek el - olvasható az egészségügyi tárca honlapján.



A Szabad Európa Rádió román nyelvű honlapján arról közölt cikket, hogy legalább 200 ezerre, de nem kizárt, hogy akár 950 ezerre tehető azon március elején Nyugatról - főleg Olaszországból és Spanyolországból - hazatért románok száma, akik "megúszták" a házi elkülönítést és karantént, mivel akkor lépték át a román országhatárt, amikor még csak az észak-olaszországi Lombardia tartomány számított járvány sújtotta "vörös zónának". A forrás szerint a külföldről hazatért románok legfeljebb 3,3 százalékán végeztek koronavírus-tesztet.



Romániában a közösségi oldalakon terjesztették a belügyminisztérium egy rendelettervezetét, amely részleges kijárási tilalom bevezetéséről szól. A hatóságok ugyanakkor cáfolták, hogy a közeljövőben újabb szigorításokra készülnének, a "vázlatnak" minősített irat kiszivárogtatása miatt pedig ügyészségi vizsgálat indult.



Péntekig Romániában 308 koronavírus-fertőzést regisztráltak. A kór Romániában eddig nem követelt halálos áldozatot, de Olaszországban már három Covid-19-ben szenvedő román állampolgár vesztette életét.



Lengyelországban - ahol péntek este hirdettek járványhelyzetet - szombat reggelig 439 Covid-19-fertőzést regisztráltak, azaz egy nap alatt 72-vel nőtt az ismert betegek száma. Eddig öt idős ember halt bele a betegségbe.



A lengyel kormánypárt elnöke, Jaroslaw Kaczynski egy szombat reggeli rádióinterjúban kijelentette, hogy az az országban jelenleg nem indokolt a szükségállapot bevezetése, amely alkotmányos alapot adna a május 10-re kitűzött elnökválasztás elhalasztására - mondta. Nem zárta ki ugyanakkor, hogy a helyzet ebben a tekintetben még megváltozhat.



Ukrajnában péntek estig 41-re nőtt a megerősített koronavírus-fertőzöttek száma, közülük mostanáig hárman haltak bele a betegségbe.