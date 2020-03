Járvány

Koronavírus - 17 ezer fertőzött és 44 halott Németországban

A német tartományok közül elsőként Bajorország kijárási tilalmat vezetett be a járvány miatt. A 83 milliós Németországban 17 ezer fertőzött és 44 halott van, de az emberek nem változtattak jelentősen az életmódjukon. Ha a hétvégén nem javul a helyzet, az egész országra kiterjeszthetik a kijárási tilalmat. Ausztriában pedig húsvétig meghosszabbították a korábban bevezetett szigorításokat. Rögtönzött erkélykoncertet tartottak a lakosok Bamberg bajor városban, így fejezték ki a szolidaritásukat a világjárvány által súlyosan érintett olaszok iránt. Pedig a 13 milliós Bajorországban is egyre rosszabb a helyzet, emiatt a német tartományok közül elsőként kijárási tilalmat vezettek be.



Ma éjféltől kezdődően két héten át kijárási tilalom lép életbe. Megszüntetjük a közösségi életet, amennyire csak lehet. – mondta a bajor kormányfő, hozzátéve, hogy csak azok mehetnek ki az utcára, akik nélkülözhetetlenek a munkahelyükön, akik orvoshoz mennek, vagy élelmiszert akarnak vásárolni.



Bajorország szorosan együttműködik a szomszédos Ausztriával, ahol meghosszabbítják az óvintézkedéseket.



Az eddig bevezetett intézkedések működnek, de szilárdan ki kell tartanunk. Az osztrák kormány ezért úgy döntött, hogy húsvét hétfőig, vagyis április 13-ig kiterjeszti a lépéseket. – mondta Sebastian Kurz, aki szerint ez nagy kihívás lesz.



Ausztria a napokban több ellenőrző pontot is felállított a bajor határon, miután a járvány miatt Németország lezárta az átkelést. Csak a kamionok haladhatnak át.



Lengyelország már korábban lezárta a határait, emiatt több százan rekedtek a területen. Észtország és Lettország hajókat küldött állampolgárai kimentésére.



Amikor szóltak, hogy van ez a lehetőség, húsz percem volt ideérni. Nem is tudom, hogy jutottam volna haza. – mondta az egyikük.



Még mindig dívik a balkonos éneklés Olaszországban is. Délelőtt 11 órakor az összes rádióállomás az olasz himnuszt játszotta.

Otthon börtönben érezzük magunkat, de ellenállunk a láthatatlan veszélynek. Csak élelemért megyünk ki, utána pedig otthon tornázunk. – mondta egy római lakos.



A 60 milliós Olaszországban meghaladta a 3400-at a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, ami már több, mint ahány halottat a betegség Kínában követelt. Mérföldkőhöz érkezett Spanyolország is, ahol a halottak száma átlépte az ezret.