Járvány

Koronavírus - Meghaladta a félezret a fertőzöttek száma Izraelben

Meghaladta a félezret a fertőzött izraeliek száma, eljárások indultak a rendeletek megszegői ellen - jelentette a helyi média csütörtökön.



Szerda óta egy nap alatt kilencvenhattal, ötszázhuszonkilencre emelkedett az ismert fertőzöttek száma Izraelben. Közülük hatan súlyos állapotban vannak, viszont már tizenkét volt beteg gyógyultan hazatérhetett. Az utóbbi két napban már napi kétezer kétszáz tesztet végeztek el, ami szintén hozzájárulhatott a fertőzöttek számának gyors emelkedéséhez. Halálos áldozatot eddig nem követelt a fertőzés Izraelben.



Az izraeli titkosszolgálat, a Moszad százezer koronavírus tesztet vásárolt és szállított Izraelbe egy éjszakai manőverrel, és újabb négymillió beszerzését tervezi, de Jediót Ahronót című újság honlapjának, a ynetnek úgy nyilatkozott Itamár Grottó, az egészségügyi minisztérium igazgatója, hogy jelenleg elsősorban nem a tesztek, hanem a pálcikák hiányoznak, melyekkel az emberek orrából és torkából mintát vesznek. A Moszad közölte, hogy egyeztetnek a pontos igényekről a minisztériummal. "Egy Izraelt is érintő globális hiányról van szó" - közölte egy egészségügyi illetékes a Háárec című lappal. "Csütörtökön várhatóan mintavételhez szükséges pálcika-szállítmány érkezik Izraelbe, miközben azon dolgozunk, hogy helyettesítő, áthidaló megoldásokat is találjunk a problémára" - tette hozzá.



Többek közt ezeknek a pálcikáknak a hiánya miatt késlekedik a "drive in" tesztelések bevezetése, melyek segítségével eleinte napi háromezer, s a továbbiakban a tervek szerint napi ötezer, sőt tízezer vizsgálatot tudnának elvégezni a koronavírussal fertőzöttek szűrésére.



A nagyvárosok jelenleg üres parkolóhelyein felállított sátrakban olyanokat fogadnak majd napi huszonnégy órában, akik előzetesen telefonon bejelentkeztek a mentőszolgálatnál, mert tüneteik alapján fertőzöttek lehetnek. Személyautóikkal áthajtanak a sátrakon, melyek bejáratánál ellenőrzik személyazonosságukat, s a következő állomáson mintát vesznek tőlük. Akik csak tömegközlekedéssel tudnának eljutni ezekre a szűrő állomásokra, azoknak otthonaikba szállítják ki a házilag elvégezhető teszteket. A választ két napon belül telefonjaikra kapják.



Szerda este a védelmi minisztérium bejelentette, hogy átveszi az összes koronavírus-veszély elleni védekezéshez szükséges eszköz beszerzését annak érdekében, hogy a folyamat hatékonyabb legyen.



Éjszaka hetven-nyolcvan ultraortodox fiatal érkezett az Egyesült Államokból, miután brooklyni lakónegyedükben kitört a járvány. A repülőtérről egyenesen egy olyan jeruzsálemi szállodába szállították őket két hetes karanténre, ahol eredetileg a könnyebb betegek fogadását tervezték - jelentette csütörtökön a Háárec című újság honlapja.



Szerda este a rendőrség feloszlatott egy esküvőre összegyűlt százötven fős tömeget az ultraortodox Bétár Ilit nevű városban, és a rendezvényterem tulajdonosát előállították kihallgatásra.

Az egyik ultraortodox rabbi, Chajim Kaniovszki felszólította híveit, hogy tovább folytassák a közös tóratanulást az egészségügyi minisztérium gyülekezési tilalma ellenére. Az ultraortodox oktatási intézmények, a jesivák egy részét bezárták, de több helyen korlátozásokkal, kis csoportokban továbbra is együtt tanulnak a vallásos fiatalok.



A köztörvényes kihágásokkal, molesztálással vádolt Eliezer Berlan rabbi négyszáz híve tüntetni kezdett a rabbijukat fogva tartó börtön előtt, de a rendőrség feloszlatta őket, és megszüntette a demonstrációt.



Szintén tömegoszlatás történt a Lakia nevű beduin városban, ahol múlt éjjel több százan gyűltek össze egy esküvői ünnepségen, megsértve a koronavírus miatti intézkedéseket.