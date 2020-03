Járvány

Koronavírus - Észak-Macedóniában katonák védik a fontos állami intézményeket, Koszovóban menesztették a belügyminisztert

Észak-Macedóniában csütörtöktől a szükségállapot elrendelése nyomán katonák védik a fontos állami intézményeket, a kórházakat és a határt, míg Koszovóban menesztették a belügyminisztert, miután belpolitikai vihart kavart, hogy szükségállapot bevezetését szorgalmazta. 2020.03.19 11:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Észak-Macedónia szerdán hirdetett 30 napos szükségállapotot. Az ország történetében ez az első szükségállapot.



Észak-Macedóniában eddig 42 fertőzöttet regisztráltak.



A koszovói kormányfő azért váltotta le szerdán a belügyminiszterét, mert utóbbi szerint szükségállapotot kellene hirdetni az országban, míg a miniszterelnök szerint erre nincs szükség.



Koszovóban csütörtökig 20 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, de megelőző intézkedésként már korábban bezárták a szórakozóhelyeket, kávézókat és iskolákat, valamint a határokon is csak a koszovói állampolgárok léphetnek be.



Montenegróban jelent meg Európában utolsóként a világjárványt okozó SARS-CoV-2 vírus. Az első két esetet kedd este regisztrálták, azóta 8-ra nőtt a betegek száma. A kormány elővigyázatossági intézkedésként arra kért mindenkit, hogy aki teheti, maradjon otthon, ha pedig az utcára megy, viseljen maszkot és kesztyűt.



Bosznia-Hercegovinában eddig 39 beteget vettek nyilvántartásba.



A tömegközlekedést és a települések közötti közlekedést korlátozták, mindenkit arra kértek, maradjon otthon. Az ország vezetése szerint Bosznia-Hercegovinának nincs elegendő élelmiszer-tartaléka, ezért behozatalra szorul a koronavírus-járvány ideje alatt is.