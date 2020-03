Járvány

Koronavírus - Egyetlen újabb esetet sem jelentettek a járvány kínai gócpontjának számító Vuhanból

Egyetlen újabb esetet sem jelentettek szerda éjfélig a járvány kínai gócpontjának számító, közép-kínai Vuhanból, ahonnan az új koronavírus terjedése tavaly év végén elindult.



A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság csütörtöki közlése szerint a járvány kitörése óta először Vuhan városában egy nap alatt egyetlen újabb fertőzöttet sem diagnosztizáltak, miközben Hupej tartomány egyéb részeiről már egy hete nem adtak hírt új betegről.



A tartományban a napi halálozások száma is egyre mérséklődik: szerda éjfélig 8 beteg hunyt el, szemben az egy nappal korábban regisztrált 11 halálesettel. Hupejből ráadásul hétfő éjfél óta nem jelentettek újabb fertőzésgyanús esetet sem. A tartományban összesen 67 800 embert fertőzött meg az új típusú koronavírus a hivatalos adatok szerint, közülük mintegy 50 ezret Vuhanban, a tartomány székhelyén. A Hupejben elhunyt 3130 beteg közül 2496 veszítette életét Vuhanban. Jelenleg 6636 pácienst kezelnek az új koronavírus okozta Covid-19-es betegséggel a tartományban, közülük 465-en válságos és 1809-en súlyos állapotban vannak.



A tartomány vezetése szerdán jelentette be, hogy a Vuhanban működő, a belföldi és a globális ipari láncban kulcsszerepet betöltő vállalatok ismét megkezdhetik tevékenységüket. Mindazonáltal a "negatív listán" szereplő vuhani vállalkozások - például mozik, könyvesboltok, bárok, éttermek és edzőtermek - továbbra sem nyithatnak ki. Hupej tartomány egyéb részein már csökkentették a járvány miatti készültségi fokozatot, és több cégnél indul be a munka a napokban.



Miközben a belföldi fertőzések száma ezzel nullára csökkent Kína szárazföldi részén, szerda éjfélig újabb 34 külföldről behozott esetet jelentettek, ezzel a behozott esetek száma 189-re emelkedett. A legtöbb - összesen 21 - új beérkező fertőzöttről a kínai fővárosból számoltak be.



A Caixin kínai gazdaság lap belső forrásokból úgy értesült, hogy a kínai légitársaságok Pekingbe tartó nemzetközi járatait hamarosan a környező kínai nagyvárosok - Tiencsin, Hohhot, Tajjüan, Sicsiacsuang - repülőtereire irányíthatják át, hogy tehermentesítsék a főváros nemzetközi légikikötőjét, amely naponta több mint 30 nemzetközi járatot fogad. Az értesülést a pekingi nemzetközi repülőtér egyelőre cáfolta, de a tiencsini, valamint a tajjüani létesítmény is megerősítette, hogy tájékoztatták őket a lehetséges változásokról.