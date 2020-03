Járvány

Koronavírus - Csehországban kötelező az orr és a száj eltakarása a köztereken

Csehországban csütörtöktől mindenki számára kötelező lesz orrának és szájának eltakarása a köztereken - döntött szerdán a cseh kormány.



"Éjféltől a köztereken mindenki csak eltakart szájjal és orral jelenhet meg, lehet ez védőmaszk, de bármiféle sál vagy kendő is" - mondta Adam Vojtech egészségügyi miniszter újságíróknak a kormányülés utáni sajtótájékoztatón.



Védőmaszkból általános hiány van az egész országban. Jan Hamácek belügyminiszter még szerda reggel is azt nyilatkozta, hogy a védőmaszkok használatát csak azután teszik kötelezővé, hogy vasárnap Kínából Prágába érkezik egy harmincmilliós szállítmány.



Andrej Babis miniszterelnök szerint a probléma hamarosan megoldódik, mert Kína mellett Prágának Vietnamban is sikerült vennie tízmillió maszkot.



"Amennyiben nem lesznek problémák a szállítással, hétfőtől kezdve minden héten egymillió arcmaszkot kapunk Vietnamból" - közölte Babis.



A kormány ugyanakkor úgy döntött, hogy délelőtt 10 és 12 óra között az élelmiszerboltokban csak a 65 évnél idősebb emberek vásárolhatnak.



"A csütörtökön életbe lépő intézkedés célja megkönnyíteni a nyugdíjasoknak a bevásárlást, és jobban védeni őket a koronavírustól" - indokolta a döntést Babis.



A kormány már korábban azt javasolta a 70 évnél idősebb embereknek, hogy lehetőleg ne hagyják el otthonukat. Az idősotthonok lakóinak egyenesen megtiltották, hogy elhagyják intézetüket.



A cseh városok többségében már telefonon keresztül is lehet élelmiszereket, meleg ételt rendelni. Az időseknek ugyanakkor számos önkéntes civil szervezet vagy ad hoc csoport, például diákok, is igyekszik segítséget nyújtani a nehéz helyzetben.



Csehországban szerda délelőtt 464 fertőzöttet tartottak nyilván, hárman súlyos állapotban vannak, hárman pedig már meggyógyultak - közölte Adam Vojtech. A fertőzésgyanús embereket 36 laboratóriumban tesztelik. Eddig több mint 7600 személyt vizsgáltak meg.