Járvány

Koronavírus - Megérkezett Prágába a Kínában vásárolt gyorstesztszállítmány

Csehország 150 ezer gyorstesztet vásárolt Kínában, a kormány különgépe a rakománnyal szerdára virradóra visszaérkezett Sencsenből a Kbely katonai repülőtérre, Prágába. 2020.03.18 08:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mintegy másfélszáz dobozt, amelyek összsúlya 6,5 tonna, még a repülőtéren fertőtlenítették, majd az állami anyagtartalékok raktárába szállították - mondta Lubomír Metnar védelmi miniszter újságíróknak a repülőtéren.



A gyorsteszteket a raktárban szétosztják, majd elszállítják a nagy kórházakba, valamint azokba a térségekbe, ahol a legnagyobb számú fertőzést mutatják ki.



Adam Vojtech egészségügyi miniszter szerint az Olmützi régióban lezárt 21 településen az összes lakost, mintegy 35 ezer ember, ellenőrizni fogják.



A kórházakon kívül gyorszteszteket kap a rendőrség, a katonaság, a tűzoltóság és a vámosok is - jegyezte meg Jan Hamácek belügyminiszter, aki kollégáival együtt a repülőtéren fogadta a Kínából érkező különgépet.



A 150 ezer gyorstesztből 100 ezret az egészségügyi, 50 ezret a belügyi tárca fizetett, míg a repülőgépet a védelmi minisztérium biztosította.



Az egészségügyi miniszter szerint a kínai gyorstesztek nem egészen fél óra alatt megmutatják, hogy fertőzött-e az illető, vagy sem, míg az eddig használatos tesztek eredményére hat órát kell várni.



A belügyminiszter újságíróknak elmondta, hogy a Kínában már megvásárolt sebészeti, orvosi és lakossági arcmaszkok, valamint védőöltözetek Csehországba szállítását a hatóságok most intézik. Korábbi értesülések szerint még legalább 5-6 repülőútra van szükség.



Jan Hamácek szerint egy ukrán An-124 Ruslan típusú szállító repülőgép, amelyet a cseh kormány bérelt ki, várhatóan vasárnap 30 millió védőmaszkot hoz Prágába. Amint sikerül a védőmaszkokat szétosztani a lakosság között, használatuk kötelező lesz - szögezte ki a belügyminiszter.



A repülőgépekről és a szállítmányokról kiadott, olykor egymásnak ellentmondó információkat Hamácek újságírók előtt azzal magyarázta, hogy a tárgyalások a repülőutak bebiztosítáról nagyon bonyolultak, mert számos repülőtér le van zárva, ezért menet közben is változnak a dolgok.



A cseh sajtó az utóbbi napokban élesen bírálta azt, hogy az országban nagy hiány van az összes védőmaszkból, különféle tesztekből, védőöltözetekből, és a kormány nem képes gyorsan orvosolni a helyzetet. A média azt is felrótta a kormánynak, hogy az ügyben ellentmondásos információkat hoz nyilvánosságra.