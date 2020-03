Járvány

Koronavírus - Az Európai Bizottság harmincnapos beutazási tilalom elrendelését javasolja

Harmincnapos beutazási korlátozás elrendelésére szólította fel az európai uniós tagállamok vezetőit a koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából hétfőn az Európai Bizottság, ezen időszak alatt kizárólag azok léphetnének be az unión kívülről a közösség területére, akik esetében ez elengedhetetlen. 2020.03.16 20:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ursula Von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke a G7-országok vezetőivel tartott videókonferenciáját követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a javasolt tilalom kezdetben harminc napig tartana, de a meghosszabbítása sincs kizárva. Kivételt képeznének a korlátozás alól a diplomaták, az áruszállítók, a szomszédos országokból ingázók, az EU-állampolgárok családtagjai, továbbá a hosszú távú tartózkodási engedéllyel rendelkezők.



"Minél kevesebbet utazunk, annál hatékonyabban tudjuk feltartóztatni a vírust" - fogalmazott.



Hozzátette, a beutazási tilalom hatékonyságának növelése érdekében hasonló intézkedéseket kell foganatosítania a schengeni övezet azon négy országának (Izlandnak, Liechtensteinnek, Norvégiának és Svájcnak) is, melyek nem tagjai az EU-nak.



Charles Michel, az Európai Tanács elnöke ugyancsak a nem szükségszerű utazások mérséklésének fontosságát hangoztatta, azonban ő is leszögezte, hogy fenn kell tartani az áruk szabad mozgását, az egészségügyi rendszereknek pedig fel készülniük az elkövetkező hetek kihívásaira.



"Egy igen komoly válsággal nézünk szembe, amely hosszú ideig fog tartani" - mondta.



A volt belga miniszterelnök bejelentette, hogy kedden videoértekezletet tartanak a tagországok állam-, illetve kormányfőinek részvételével, és ezen hivatalosan is javaslatot fog tenni ezen intézkedések elrendelésére.



Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság szakemberei úgy látják, hogy ha a javaslatot elfogadják a döntésben egyedül illetékes nemzeti hatóságok, akkor nem lesz többé szükség a schengeni belső határellenőrzések szigorítására.