Járvány

Koronavírus - Bosznia-Hercegovina egyik országrészében katasztrófahelyzetet hirdettek

Bosznia-Hercegovina főként horvátok és bosnyákok lakta országrészében, a Bosznia-hercegovinai Föderációban katasztrófahelyzetet hirdettek hétfőn, a szerbek lakta országrész elnöke pedig bejelentette, a boszniai Szerb Köztársaságban szükségállapotot fognak hirdetni várhatóan még a nap folyamán, hogy megakadályozzák az új típusú koronavírus-járvány továbbterjedését.



Fadil Novalic, a Bosznia-hercegovinai Föderáció miniszterelnöke szerint a katasztrófahelyzet lehetővé teszi, hogy az állam rendkívüli döntéseket hozzon, korlátozza a tömeges rendezvényeket, illetve bezárathasson bizonyos objektumokat.



A boszniai Szerb Köztársaságban már eddig is szigorú intézkedéseket vezettek be, bezártak a szórakozóhelyek és a vendéglátó-ipari egységek, csak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak tarthatnak nyitva, és a fogorvosok sem fogadhatnak pácienseket.



Zeljka Cvijanovic államfő viszont bejelentette, ennél is szigorúbb intézkedésekre van szükség, azt azonban nem közölte, hogy pontosan mik lesznek ezek az intézkedések, mint mondta, a szükségállapot kihirdetésekor minden részletet ismertetnek majd.



Bosznia-Hercegovinában eddig 24 fertőzöttet regisztráltak.