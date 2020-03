Koronavírus

Csehország leggazdagabb vállalkozója 120 tonna egészségügyi eszközt adományozott az államnak

Csehország leggazdagabb vállalkozója 120 tonna egészségügyi eszközt adományozott a cseh államnak az új koronavírus-járvány (Covid-19) elleni küzdelemhez, az ukrán fővárosban tovább szigorítottak a járvány miatt életbe léptetett korlátozó intézkedéseken, Szerbiában további ajánlásokkal próbálnak érvényt szerezni a vasárnap kihirdetett szükségállapotnak.



A cseh államnak az a prágai PPF befektető csoport adományozott mintegy 120 tonna egészségügyi eszközt, amelynek tulajdonosa Petr Keller, a leggazdagabb cseh állampolgár. Az adomány értéke 100 millió korona (1320 millió forint) - jelentette be hétfői Twitter-bejegyzésében Andrej Babis miniszterelnök.



A PPF ezért az összegért 1,8 millió sebészi és 1,7 millió orvosi szájmaszkot, 100 ezer koronavírus-tesztet és más egészségügyi kelléket vásárolt nagyobb részt Kínában, kisebb részt Spanyolországban. A cseh kormány hétfő reggel katonai különgépet küldött a szállítmányért a dél-kínai Sencsenbe. A szájmaszkokból és a tesztekből is jelenleg nagy hiány mutatkozik Csehországban.



"Ezek a tesztek a fertőzés előzetes, gyors megállapítására szolgálnak. Az eredmény 29 percen belül kész" - állította Babis a Twitteren..



A cseh kormány Petr Keller adományán felül további 10 millió különféle szájmaszkot vásárolt Kínában, amelyet hat tételben hoznak el Csehországba. Az első szállítmányt a Travel Service társaság gépe hozza el Prágába a hét közepéig.



Az Agrofert mezőgazdasági és vegyipari holding, amelynek Andrej Babis kormányfő volt a tulajdonosa, mielőtt pénzügyi befektetési alapba került volna, 500 ezer liter fertőtlenítő oldat elkészítéséhez szükséges nyersanyagot adományoz az államnak - jelentette be Karel Hanzelka, az Agrofert szóvivője. "Szükség esetén készek vagyunk a segítség növelésére" - jegyezte meg a szóvivő.

Hétfő reggel Csehországban 298 fertőzött személyt tartottak nyilván.



Az ukrán fővárosban, Kijevben tovább szigorítottak a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló korlátozásokon. Vitalij Klicsko főpolgármester hétfőn bejelentette, hogy keddtől bezárnak minden kiskereskedelmi egységet, beleértve az éttermeket, kávézókat, bárokat és a bevásárlóközpontokat is, csak az élelmiszer- és háztartási üzletek, valamint a gyógyszertárak maradnak nyitva. Az éttermek viszont házhozszállítást továbbra is vállalhatnak. A városvezetés emellett leállítja a sportlétesítmények, a szépségszalonok és a szórakoztató létesítmények működését. Továbbra is üzemelnek viszont a benzinkutak és a bankfiókok.



A tömegközlekedésben egyelőre nem lesz változtatás, viszont a Kijevből vidékre induló járatokat is korlátozni fogják, bár még nem ismert, milyen mértékben. Ukrajnában múlt csütörtöktől országos karantén van érvényben, szünetel az oktatás és betiltották a tömegrendezvényeket. Országosan kétszáz fősnél, Kijevben hatvan fősnél nagyobb rendezvény nem tartható meg.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál jelentése szerint hasonló korlátozásokat vezetett be hétfőn több ukrán nagyváros - Lviv (Lemberg), Odessza, Zaporizzsja és Mikolajiv - vezetése is.



A külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az ukrán konzulátusok világszerte határozatlan időre felfüggesztették a vízumkiadást.



Hétfőre Ukrajnában ötre emelkedett a koronavírus-fertőzéses esetek száma, eddig egy halálos áldozata van a betegségnek.



Kijárási tilalmat rendelhetnek el Szerbiában - jelentette be Ana Brnabic kormányfő hétfőn, miután a vasárnap esti szükségállapot kihirdetését követően sem csökkent az utcákon a tömeg. Mint mondta, vasárnap megkérték a lakosságot, hogy csak az menjen az utcára, akinek muszáj, hétfőn azonban emberek tömege lepte el a városközpontokat, az élelmiszerüzleteket és gyógyszertárakat. Hozzátette, ha nem látják, hogy az emberek önként betartják az előírásokat, akkor akár kijárási tilalmat is elrendelhetnek.



Zlatibor Loncar egészségügyi miniszter közölte, bizonytalan határidőre elhalasztják a nem életfontosságú műtéteket, minden egészségügyi intézmény legfontosabb feladata a koronavírus-fertőzöttek ellátása lesz.

A nyugdíjasokat arra kérték, ne menjenek az utcára, a számláik befizetési határidejét három hónappal meghosszabbították. A kormány mindenkit arra kért, hogy ha lehet, elektronikusan intézze hivatalos ügyeit.



A szükségállapot kihirdetése egyben azt is jelenti, hogy kivezényelték a hadsereget az utcákra, hétfőtől katonák védik a kórházakat és a határátkelőhelyeket, szükség esetén pedig a postákat, a repülőtereket, valamint az autóbusz- és vasúti pályaudvarokat is.



Az ország legtöbb városában a tömegközlekedés a hétvégi menetidő szerint zajlik. Belgrádban a vendéglátó-ipari egységek 8 és 20 óra között tarthatnak nyitva, és a nyitva tartási idő alatt a zárt helyiségekben legfeljebb ötvenen tartózkodhatnak. Az előírások betartását a rendőrség ellenőrzi.



A szerb kormány a következő 72 órában további szigorításokat vezet be, illetve közli az eddigi rendeletek és a legfontosabb előírások részleteit.



Magyarország és Szlovénia vasárnap este lekerült a horvát külügyminisztériumnak arról a listájáról, amely felsorolja azokat az országokat, ahonnan bárki csak akkor léphet be Horvátországba, ha utána 14 nap otthoni karanténba vonul. A két országra vonatkozó korlátozás alig másfél napja volt hatályban. A listát már szinte az összes uniós tagállam szerepel.



Szlovénia esetében a korlátozás továbbra is vonatkozik a délkelet-szlovéniai Bela Krajina térségre, amelyet súlyosabban érint a koronavírus-járvány.



A határátlépésre vonatkozó rendeletek folyamatosan változhatnak.



Horvátországban hétfőn reggel 56-ra, Szlovéniában vasárnap 14 óráig 219-re emelkedett a fertőzöttek száma.