Vesztegetés

Vizsgálati fogságba vettek négy bírót Szlovákiában

Az igazságszolgáltatás akadályozása és korrupció alapos gyanúja miatt Szlovákiában szombaton éjjel vizsgálati fogságba vettek négy bírót és egy másik embert azok közül, akiket még szerdán vett őrizetbe a szlovák rendőrségnek az a különleges alakulata, amely a több súlyos bűncselekménnyel vádolt nagyvállalkozó, Marián Kocner egyik bűnügyében vizsgálódik.



A szlovák rendőrség különleges alakulatának (NAKA) Köd nevű csoportja, amely a több súlyos bűncselekménnyel - köztük a két évvel ezelőtti újságíró-gyilkosság megrendelésével - vádolt Marián Kocner egyik bűnügyében vizsgálódik, szerdán közel másfél tucat személyt, köztük 13 bírót vett őrizetbe. Közülük nyolc ellen indítottak eljárást igazságszolgáltatás akadályozása és bíróságok függetlenségének befolyásolása, illetve korrupció alapos gyanúja miatt.



Az ügyben eljáró különleges bíróság nyolc gyanúsított közül öt vizsgálati fogságba vételét rendelte el szombaton, köztük van az igazságügyi tárca egyik volt államtitkára, Monika Jankovská is - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. Sajtóinformációk szerint Jankovská a nagyvállalkozó Kocnerrel, annak egyik peres ügyével - egy rendkívül nagy összegű váltóhamisítással - összefüggésben váltott üzeneteket.



A rendőrségi csoport, amely a szerdai őrizetbe vételeket végrehajtotta, az úgynevezett Threema-ügyet vizsgálja. Ennek központi eleme, hogy Kocner állítólag több közszereplővel, köztük bírákkal is kapcsolatot tartott a Threema nevű, kódolt üzenetváltást lehetővé tévő alkalmazáson keresztül. A már több súlyos bűncselekménnyel vádolt Marián Kocner ellen a NAKA szerdán bírók megvesztegetésének gyanújával is eljárást indított.