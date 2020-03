Járvány

Koronavírus - Meghalt az első beteg Ausztriában

Már Ausztriában is van halálos áldozata az új típusú koronavírusnak, egy 69 éves férfi halt bele a fertőzésbe - jelentette csütörtökön az osztrák sajtó.



A 69 éves férfi a múlt hónapban Olaszországban járt, feltehetően ott fertőződött meg.



Christoph Wenisch, a bécsi Ferenc József Császár Kórház (Kaiser-Franz-Josef-Spital) osztályvezető orvosa arról tájékoztatott, hogy a beteget súlyos tüdőkárosodással szállították be az intézménybe.



Elmondta, hogy a vírus a férfi több szervét is megtámadta, s a halált végül a tüdő, a vese, a máj károsodása, illetve a vérkeringés összeomlása okozta. Hozzátette ugyanakkor, hogy a páciens már a vírusfertőzést megelőzően krónikus cukor-, valamint bélbetegségben is szenvedett.



Az orvos arra hívta fel a figyelmet, hogy Ausztriában az egész lakosságnak össze kell fognia a vírus terjedésének megakadályozására.