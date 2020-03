Járvány

Házi készítésű fertőtlenítőt tett ki a boltjába - több gyerek égési sérülést szenvedett

A Seven Eleven nemzetközi kiskereskedelmi bolthálózat New Jersey-beli üzletének tulajdonosa némi plusz bevétel reményében házilag készített fertőtlenítő spray-t adott el, amely négy gyereknél is égési sérüléseket okozott.



A 47 éves Manisha Bharade jelenleg gyermekveszélyeztetés és megtévesztő üzleti gyakorlat vádakkal néz szembe, ugyanis megbontott egy nem újraértékesítésre szánt habfertőtlenítőt, majd vízzel felhígítva spray-s flakonokban kereskedelmi forgalomba hozta a River Vale-i üzletében - feketén.



A főügyész leszögezte, hogy aki megpróbálja kihasználni a közegészségügyi vészhelyzetet, azt komolyan felelősségre vonják. "Azok a kiskereskedők, akik mások megtévesztésével próbálnak gyorsan pénzt keresni, polgári és büntetőügyi következményekkel is szembe néznek" - mondta Gurbir Grewal.



A nagyobb baj az, hogy a házi vegyészkedésnek komoly ára is lett, ugyanis a keverék égési sérüléseket okozott négy gyereknél is. Míg hárman könnyebben sérült, addig az egyik 10 évest kórházba is kellett vinni. Jelenleg folyik a készítmény összetételének vizsgálata.



A rendőrség szerint a nő nem akart szándékosan sérülést okozni senkinek, és a gyors vagyonszerzés sem áll fenn, hiszen 2,5 dollárért adott el pár darabot.



"Nem nyerészkedni akart, és nyilvánvalóan nem volt szándékos a sérülések okozása, de aki nem vegyész, az ne csináljon ilyet" - mondta a helyi rendőr.



Jelenleg azt vizsgálják, hova került még a szerből, illetve máshol is árusítják-e ezeket a flakonokat. "Tudomásunk szerint mindössze két üzletben volt eladás" - mondta a rendőr.



Mindenesetre a fogyasztóvédelmi hatóság is eljárást indított a nő ellen.