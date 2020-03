Közlekedés

Környezetvédelmi okokból sebességkorlátozásokat vezet be Hollandia

A nitrogénszennyezés visszaszorítása érdekében csütörtöktől sebességkorlátozásokat vezetett be Hollandia a közutakon, hétfőtől pedig óránként 100 kilométerben korlátozzák a gépjárművek megengedett legnagyobb sebességét az autópályákon. 2020.03.13 01:30 MTI

A helyi sajtó információi szerint a sebességkorlátozást jelző táblákat az illetékes hatóságok csütörtöktől cserélik a közutakon, az autópályákon vasárnap.



Arra hívták fel a járművezetők figyelmét, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a kihelyezett táblákra, ugyanis a korlátozások az új jelzőtáblák kihelyezését követően azonnal érvénybe lépnek.



Elmondták azt is, hogy a holland szabályok szerint az autópályák jelzőtábláin gyakran különböző nap- vagy időszakokra vonatkozó, kiegészítő táblákat helyezhetnek el, amelyek éjszaka nagyobb sebességű haladást tesznek lehetővé. Legjellemzőbb a sebességkorlátozás este 18 óra és reggel 7 óra közötti feloldása, ekkor a legnagyobb megengedett sebesség 130 kilométer óránként.



A holland kormányt tavaly májusban bírósági határozat kényszerítette építési munkák ezreinek leállítására vagy szüneteltetésére, mivel az ország évek óta túllépi az Európai Unió nitrogénkibocsátási határértékeit.



Mark Rutte miniszterelnök novemberben jelentette be, hogy az ország az autóforgalom, valamint az általa okozott károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében országos sebességkorlátozást vezet be. A döntést az indokolta, hogy a levegőben található nitrogénoxidok elsősorban az autókból, teherautókból és az építőiparban használt nehéz dízelüzemű haszongépjárművekből származnak.



Hollandiában az egy főre eső nitrogénkibocsátás az EU átlagértékének négyszerese.