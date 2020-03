Járvány

Koronavírus - Legalább kilencvenen betegedtek meg egy szöuli call centerben

Eddig 90 fertőzöttet találtak a hatóságok egy szöuli call centerhez köthetően - közölte szerdán Pak Von Szun, a dél-koreai főváros polgármestere, súlyos aggodalmat keltve abban a tekintetben, hogy tömeges fertőzési góc keletkezhet Szöulban.



"A kilencven eset az épület 10. emeletén dolgozó 207 alkalmazott és azok családtagjai közül került ki" - mondta el a polgármester egy rádióműsorban, hozzátéve, hogy jelenleg vírustesztnek vetik alá a telefonos ügyfélszolgálati iroda további 550 dolgozóját is, akik az épület más emeletein végzik a munkájukat.



Pak szerint a call centerben azonosított fertőzöttekből 62-en szöuli illetőségűek, 15-en incshoniak, míg 13-an a fővárost övező Kjonggi tartományban laknak.



Ez eddig a Covid-19 járvány legnagyobb fertőző góca a tízmillió lakosú Szöulban. A fővárostól mintegy 30 kilométerre nyugatra fekvő, 2,8 milliós Incshont és Kjonggi tartományt is egybe véve, az eset egy összesen 25 milliós térség számára jelent fenyegetést.



A polgármester elmondta, hogy a délnyugat-szöuli Sindorim negyedben lévő call center már megvizsgált 207 dolgozója közül ketten tagjai annak a Sincshondzsi keresztény szektának, amelynek követői közül került ki eddig az új koronavírus-járvány dél-koreai fertőzöttjeinek több mint 60 százaléka.



Pak hozzátette, hogy a hatóságok a tesztek során egészségesnek bizonyuló dolgozók kapcsolatait is felkutatják, hogy feltérképezhessék az esetleges további fertőzéseket.



A dél-koreai kormány által szerdán közreadott új kimutatás szerint kedden 242 új esettel 7755-re nőtt a távol-keleti országban a járvány első azonosított esete óta talált fertőzések száma. A napi új esetek ötnapi csökkenése után ez ismét egy kiugró adat.

A Szöulban azonosított fertőzöttek száma ezen belül 52-ről hirtelen 193-ra ugrott - közölte a dél-koreai járványügyi központ.



Az új típusú koronavírus okozta tüdőgyulladás eddig 60 ember halálát követelte Dél-Koreában, s az áldozatok többsége itt is más krónikus betegségben is szenvedő idős ember volt.