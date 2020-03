Járvány

Koronavírus - Megvannak a járvány első németországi áldozatai

Nem csupán néhány hétig, hanem hónapokig tartó korlátozásokkal kell számolni az új koronavírus miatt, a járvány lefékezéséhez pedig minden egyes ember segítsége szükséges - mondta Jens Spahn német szövetségi egészségügyi miniszter hétfőn Berlinben. Ugyancsak hétfőn két ember meghalt a vírus okozta betegségben, ők a járvány első németországi áldozatai.



A tárcavezető kiemelte, hogy az egészségügyi rendszer működőképességének fenntartásához mindenképpen le kell lassítani a járvány terjedését, amihez mindenkinek hozzá kell járulni. A mindennapi életben ugyanúgy kell védekezni, mint influenzajárvány idején, és kerülni kell a nagyobb rendezvényeket, például koncerteket.



Az ezernél több résztvevővel tervezett rendezvényeket le kell mondani, a határérték alatti, de nagyobb szabású rendezvényeknél pedig a kockázatok mérlegelésével, esetről esetre kell dönteni - mondta.



Aláhúzta, hogy a vírus az eddig ismert esetek 80 százalékában enyhe lefolyású betegséget okozott, és az 50 év alattiaknál igen csekély a súlyos megbetegedés valószínűsége.



Lothar Wieler, a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vezetője hozzátette: az új koronavírus az oltás és az ellenálló képesség hiánya miatt várhatóan az lakosság 60-70 százalékát megfertőzi, a kérdés csak az, hogy milyen ütemben. A legfontosabb a vírus terjedésének lassítása.



Christian Droste, a berlini Charite egyetemi klinika vezető virológusa rámutatott, hogy az eddigi tudományos vizsgálatok megállapításai szerint az évszakok váltakozása nem segít, nem lehet azzal számolni, hogy majd a tavaszi-nyári meleg megérkeztével lecseng a járvány.



Mint mondta, a helyzet "abszolút súlyos", és minden jel arra mutat, hogy Németország egy nagyszabású járvány kezdeti szakaszánál tart.



Wieler és Droste egyaránt leszögezte, hogy a mindenkori adatok csak egy-egy pillanatfelvételt jelentenek, amelyből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, és minden bizonnyal Németországban is szed majd halálos áldozatokat a járvány, és a német és olasz adatok közötti eltérések idővel kiegyenlítődnek.



Arra is rámutattak, hogy míg Olaszországban a fertőzöttek jellemzően idősebbek, a halálos áldozatok pedig általában 80 felettiek, Németországban a fertőzöttek medián életkora - vagyis azok életkora, akiknél idősebbek és fiatalok egyenlő számban fordulnak elő a csoportban - csak 40 év. Hozzátették, hogy az új koronavírus által okozott betegség (Covid-19) főleg a 65 éven felettiekre és a krónikus betegekre veszélyes, a legfiatalabbaknál, a 20 éven aluliaknál pedig igen enyhe lefolyású vagy egyáltalán nem is okoz tüneteket.

Röviddel a tájékoztató után az illetékes hatóságok bejelentették, hogy a járvány által leginkább sújtott tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában meghalt két ember a betegségben. Egyikükről egyelőre annyit tudni, hogy abból a Heinsberg nevű járásból való, ahol a németországi fertőzések mintegy 25 százalékát - 290 esetet - regisztrálták. A másik halálos áldozat egy 89 éves esseni nő, akinél március 3-án mutatták ki a kórokozót.



A járványnak eddig egy német állampolgárságú halálos áldozata volt, a 60 éves férfi Egyiptomban hunyt el vasárnap, a helyi egészségügyi minisztérium közleménye szerint egy hete érkezett az országba.



Angela Merkel kancellár egy más ügyben rendezett hétfői berlini eseményen - a Német-Görög Kereskedelmi és Iparkamara (DGIHK) gazdasági fórumán - mondott beszédében kiemelte, hogy a koronavírus-járvány további terjedésével kell számolni, de Németország jól felkészült a gazdasági hatások ellensúlyozására.



A kormány még a héten dönt arról, hogy ismét szélesebb körben lesz alkalmazható a kieső bér egy részének közpénzből finanszírozott pótlására épülő rövidített munkaidő intézménye. A 2008-2009-es világgazdasági válság idején nagyon hasznos volt ez a munkaerőpiaci intézmény, és a vállalkozások már áprilistól élhetnek az új lehetőségekkel - mondta.



Hozzátette, hogy a gazdasági minisztérium és a pénzügyminisztérium még a héten előterjeszt javaslatokat a bajba kerülő vállalkozások fizetőképességének megőrzését szolgáló intézkedésekről, és a kormány az állami beruházások további élénkítésével is igyekszik semlegesíteni a járvány hatásait.



Az RKI hétfő reggeli összesítése szerint 1112 embernél mutatták ki az új koronavírust. Előző este 902, egy héttel korábban 157 fertőzöttet tartottak számon.



A legtöbb esetet - 484 fertőzést - Észak-Rajna-Vesztfáliában regisztrálták. Száznál több koronavírusos beteget további két tartományban, Bajorországban (256) és Baden-Württembergben (199) találtak, az összes többi érintett tartományban 50 alatt van az igazolt fertőzések száma.



Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte megközelíti a 110 ezret, a halálos áldozatok száma 3800 felett van. A járvány 104 országot ért el, leginkább Európában, Dél-Koreában és Iránban terjed.