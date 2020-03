Illegális bevándorlás

Erdogan azt javasolta Görögországnak, nyissa meg ő is "kapuit"

Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap Isztambulban azt javasolta Görögországnak, hogy Törökországhoz hasonlóan nyissa meg "kapuit" a migránsok előtt, mondván az emberek csak keresztülhaladnának rajta Európa más országai felé.



"Görögország! Hát, ezek az emberek nem is maradnának nálad. Rajtad csak keresztülhaladnának Európa egy másik országába tartva. Mi a gondod ezzel?" - fogalmazott a török elnök A török család-, munka- és társadalomügyi minisztériumnak a nemzetközi nőnap alkalmából tartott rendezvényén.



"Görögország, hozzád szólok! Nyisd ki te is kapuidat, ahogy tetted (korábban), és szabadulj meg a tehertől! Hadd menjenek Európa más országaiba! Ennek az ügynek más megoldása nincs. Ha igazságos tehermegosztásról beszélünk, akkor mi ehhez az igazságos tehermegosztáshoz keresünk partnert. Jelenleg még mindig 3,5 millió menekült van nálunk" - tette hozzá.



A török vezetés február végén jelentette be, hogy többé már nem áll módjában visszatartani az Európai Unióba vágyó migránsokat és menekülteket, ahogy azt a Brüsszel és Ankara közötti 2016-os migrációs megállapodás rögzítette. A lépés következtében az elmúlt egy hétben tízezrek keltek útra Kis-Ázsia belsejéből Európa irányába és torlódtak fel a török-görög szárazföldi határon, mivel Athén a keleti határok szigorú védelméről rendelkezett. Az unió tagállamai teljes szolidaritásukról biztosították a görög hatóságokat.



Erdogan ismételten nehezményezte, hogy tudomása szerint eddig senki nem ítélte el a görög határrendészek fellépését, azt, hogy bántalmazzák a nőket, megverik, vagy akár meg is lövik a migránsokat, majd igyekeznek visszatoloncolni őket. "Senki nem emeli fel szavát Görögország embertelen megnyilvánulásai ellen" - fejezte ki felháborodását a török elnök.



Erdogan pénteken telefonon beszélt Angela Merkel német kancellárral és a 2016-os EU-török egyezmény felülvizsgálatát kérte tőle, mert szerinte az abban foglaltak nem működnek.



A török államfő vasárnapi felszólalásában arra emlékeztetett, hogy március 9-én, hétfőn egynapos látogatásra Brüsszelbe utazik, hogy az Európai Unió tisztségviselőivel beszéljen a migránsválságról. Erdogan reményét fejezte ki, hogy (az eddigiektől) "eltérő eredményekkel" tér haza.