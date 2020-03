Járvány

Koronavírus - Újabb brit beteg halt meg

Meghalt Nagy-Britanniában egy beteg, akit az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegséggel kezeltek.



Ő a második koronavírus-fertőzött, aki Nagy-Britanniában esett a betegség áldozatául.



A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) péntek esti tájékoztatása szerint a 80-as évei elején járó férfi előző nap halt meg a Londontól északnyugatra fekvő Milton Keynes kórházában.



Az NHS beszámolója szerint az elhunyt már korábban is krónikus betegségekkel küszködött, és szervezetében röviddel halála előtt azonosították a Covid-19 megbetegedést okozó vírust.



Nagy-Britanniában a héten meghalt az új koronavírus okozta betegségben egy idős nő is, aki szintén krónikus betegségekben szenvedett és fertőződése előtt is rendszeres kórházi kezelésekre szorult.



A Covid-19 betegségben meghalt britek száma a pénteken ismertetett halálesettel együtt háromra emelkedett.



Egy brit állampolgár, aki a Japán partjainál vesztegzár alá vont Diamond Princess óceánjárón utazott, már a múlt hónapban meghalt az új koronavírus okozta fertőzésben; őt egy japán kórházban érte a halál.



Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója pénteken a BBC rádiónak nyilatkozva elmondta: a koronavírus-fertőzés halálozási rátája szinte teljesen a beteg életkorától függ, és még inkább attól, hogy az idősebb fertőzötteknek van-e egyéb, krónikus jellegű betegségük.



Sir Patrick szerint a gyermekek körében gyakorlatilag zéró a halálozási arány, a nyolcvan évnél idősebb páciensek esetében viszont 8 százalék körüli. Hozzátette: hosszabb ideje tartó krónikus betegségek esetén még sokkal meredekebben emelkedik az életkorral párhuzamosan a halálozási arány.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy összességében, az új koronavírus fertőzötteinek teljes számára vetítve a halálozási ráta valószínűleg egy százalék, sőt jó eséllyel ennél alacsonyabb.



Nagy-Britanniában péntekig 20 338 szűrést végeztek és 164 páciens leletében azonosították az új típusú koronavírust.