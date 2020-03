Járvány

Egy nap alatt hatra nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Szlovéniában

Egy nap alatt hatra nőtt Szlovéniában a fertőzöttek száma: az első beteg két útitársa, egy pár, valamint egy fiatal férfi esetében is megerősítették a fertőzöttséget - közölte a helyi média pénteken.



Az első beteg egy hatvanéves férfi, aki Marokkóban járt, és Olaszországon keresztül, repülővel tért vissza Szlovéniába. Egy társasutazáson vett részt, két útitársáról, egy férfiról és egy nőről is kiderült, hogy fertőzött. Az egészségügyi hatóságok felkutatják azokat, akik kapcsolatban álltak az idősebb férfival. A beteg személyesen kereste fel az orvosi rendelőt, ahol több embert is megfertőzhetett. Marokkóból való hazatérését követően pedig nem volt karanténban.



A szlovén közegészségügyi intézet többször is felhívta a figyelmet arra, hogy akik fertőzött területen jártak és tüneteik vannak, az erre célra létrehozott telefonszámon jelentkezzen, és ne személyesen keressék fel az egészségügyi intézményeket, ahol számos más embert is megfertőzhetnek.



A többi fertőzött nem állt kapcsolatban az első beteggel. Egy pár, akiről kiderült, hogy fertőzött, Olaszországban járt. A legutolsó esetben pedig egy 32 éves maribori férfinál erősítették meg a fertőzöttséget. Egyelőre nem lehet tudni, hogy ő kitől kapta el a vírust.



Mindannyian a ljubljanai kórház erre a célra kialakított fertőző osztályán vannak karanténban. Az orvosok a sajtónak úgy nyilatkoztak: a betegek állapota stabil. Van akinél erősebbek, de többségüknél enyhék a tünetek.



Az országban eddig 433 koronavírustesztnek lett negatív eredménye.