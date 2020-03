Járvány

Szlovéniában is megjelent a koronavírus

Szlovéniában is megjelent az új koronavírus: egy ember esetében az egészségügyi hatóságok megerősítették a fertőzöttséget - közölte az ügyvezető kormány.



Marjan Sarec szlovén ügyvezető kormányfő szerda este Twitter-oldalán tette közzé a hírt.



Ales Sabeder ügyvezető egészségügyi miniszter nem sokkal később rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a beteg Marokkóból, Olaszországon keresztül érkezett Szlovéniába, jelenleg pedig a ljubljanai kórházban van karanténban.



Maja Socan, a szlovén közegészségügyi intézet szóvivője közölte, most arra összpontosítanak, hogy felkutassák azokat, akik kapcsolatban álltak a fertőzött személlyel, és kiderítsék, hogy hol fertőződhetett meg.



Szlovéniában ez az első koronavírus-fertőzés. Két szlovén állampolgár korábban megfertőződött a Japánban tartózkodó Diamond Princess brit-amerikai üdülőhajón, de őket Japánban kezelik.



Szlovénia múlt hétfő óta fokozott készenléti állapotot vezetett be a koronavírus-járvány elkerülésére az olaszországi fertőzések miatt. Az országban eddig 352 koronavírustesztnek lett negatív eredménye.