Járvány

Koronavírus - Magasról nagyon magasra emelte a járvány golábis veszélyének szintjét a WHO

Magasról nagyon magasra emelte koronvírus-járvány globális veszélyének szintjét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - közölte pénteken Genfben az ENSZ-szervezet vezérigazgatója.



Tedrosz Adamon Gebrejeszusz szerint aggasztó a megbetegedések és az érintett országok számának növekedése. Péntekig az új koronavírus több mint 83 ezer embert fertőzött meg, és Ázsia, Európa, Amerika után megjelent Afrikában is és immár csaknem hatvan országot érint.



Michael Ryan, a WHO sürgősségi programjainak igazgatója újságíró Kína példájára hivatkozva újságírók előtt kijelentette, hogy korlátozó intézkedésekkel határozottan meg lehet állítani a járványt.