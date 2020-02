Járvány

Németországban 24 óra alatt 7 új koronavírus-fertőzést regisztráltak

A hivatalos adatok szerda esti összesítése alapján 24 óra alatt 7 új fertőzést regisztráltak, és három újabb tartományt ért el a járvány.



Az ország legnépesebb tartományában, a 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfáliában egy házaspárnál mutatták ki a kórokozót. A 47 éves férjet Düsseldorfban kezelik intenzív osztályon súlyos tüdőgyulladással, állapota életveszélyes, de stabil. A 46 éves feleség tünetei enyhék. Az utóbbi két héten, a vírus lappangási ideje alatt aktívan részt vettek közösségük életében, és egy néhány napos kirándulást is tettek Hollandiában, így igen sok emberrel kerültek kapcsolatba.



Egy karneváli ünnepségen kapcsolatba kerültek egy szolgálaton kívüli katonával, aki a légierő (Luftwaffe) kölni támaszpontjának alakulatához tartozik. Vizsgálatra a Rajna-vidék Pflaz tartományi Koblenzbe, a német haderő (Bundeswehr) központi kórházába szállították. A Bundeswehr szerda esti közleménye szerint nála is kimutatták a fertőzést.



Baden-Württembergben kedd estétől szerda estéig négy embernél állapították meg a kórokozó jelenlétét. A négyből három eset összetartozik. Az első fertőzött egy 25 éves fiatalember. A hét végén érkezett haza az észak-olaszországi Milánóból, a koronavírus-járvány európai gócpontjának térségéből. Valószínűleg ott fertőződött meg, az első tüneteket vasárnap észlelte, orvoshoz hétfőn fordult, kedd este óta elkülönítve kezelik egy meg nem nevezett kórházban.



A hatóságok megállapították, hogy 13 németországi illetőségű emberrel került kapcsolatba, amióta bejuthatott a szervezetébe a vírus. A vizsgálatok kimutatták, hogy közülük ketten fertőzöttek. Az egyik az utitársa, egy 24 éves nő, a másik pedig a nő édesapja, egy 60 éves orvos, aki a hét végén is dolgozott munkahelyén, a tübingeni egyetemi klinikán, és kapcsolatba került több kollégájával. Őket kivonták a betegekkel folytatott munkából, és elvégzik rajtuk a kórokozó jelenlétét vizsgáló tesztet.



A negyedik baden-württembergi fertőzésről szerda este tájékoztatott az egészségügyért felelős tartományi minisztérium. A közlemény szerint a fertőzött egy 32 éves férfi, ugyancsak járt a közelmúltban Észak-Olaszországban.



Így Baden-Württembergben 4, Észak-Rajna-Vesztfáliában 2, Rajna-vidék-Pfalzban 1 fertőzést regisztráltak egy nap alatt.



Ezek az első olyan esetek Németországban, amelyek nem a járvány kínai gócpontjából, Vuhanból hazaszállított emberek körében fordultak elő, és nincsenek összefüggésben a Webasto nevű bajor cégnél kimutatott fertőzéssel sem.



A Vuhanból hazaszállítottak körében két embernél mutatták ki a vírust, további 14 eset pedig a Webasto München melletti székhelyén januárban egy vállalati továbbképzésén történt fertőzéssel kapcsolatos. A céges tanfolyamon egy kínai alkalmazottról terjedt át a vírus egy helyi munkatársra. A fertőzöttek többségét időközben gyógyultnak nyilvánították és hazabocsátották.

A tüdőgyulladást okozó új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte meghaladja a 80 ezret, a halálos áldozatok száma 2700 felett van. A járvány 33 országot ért el. Leginkább Európában, Dél-Koreában és Iránban terjed.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai összesítése szerint az előző nap, kedden fordult elő első alkalommal, hogy több új fertőzést jelentettek Kínán kívülről, mint Kínában. Az ázsiai országban 411 új fertőzöttet találtak, a világ többi országát együttvéve pedig 427 új esetet regisztráltak.