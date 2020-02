Szolidaritást vállalnak az áldozatokkal

Lemondták Plácido Domingo két madridi fellépését a szexuális zaklatási botrány miatt

Lemondták a szervezők Plácido Domingo két madridi fellépését szerdán a világhírű spanyol operaénekes szexuális zaklatási botránya miatt. 2020.02.26 19:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nemzeti előadó- és zeneművészeti intézet (Inaem) és a kulturális minisztérium közös közleményében hangsúlyozta: a döntéssel "szolidaritást vállal az érintett nőkkel", és elutasítja "a zaklatás minden formáját, a visszaélésszerű magatartást és a dominancia kifejezését".



Plácido Domingo május 14-én lépett volna színpadra a Teatro de la Zarzulában, azon a napon és azon a helyszínen, ahol ötven évvel ezelőtt debütált a spanyol fővárosban.



A tervek szerint a 79 éves művész Federico Moreno Torroba: Luisa Fernanda című művében szerepelt volna, másnap pedig ő vezényelte volna ugyanezt az előadást.



A tenor május 9-től a madridi Teatro Real Traviata előadásának meghívott művésze. Az operaház közölte: elkérik az amerikai zeneművészek céhének (AGMA)jelentését a zaklatási ügyekben folytatott vizsgálatról, és annak ismeretében döntenek a produkció sorsáról.



A spanyol média kedden számolt be arról, hogy az AGMA hat hónapos vizsgálatának eredményeként megállapította a spanyol tenor "nem megfelelő viselkedését", amely a "flörtöléstől a szexuális utalásokig" terjedt a munkahelyen kívül és belül egyaránt.



A jelentés közzététele előtt Plácido Domingo közleményben kért bocsánatot azoktól a nőktől, akik szexuális zaklatással vádolták meg az elmúlt fél évben.



"Szeretném ha tudnák, hogy valóban sajnálom a fájdalmat, amit okoztam, és teljes felelősséget vállalok cselekedeteimért" - idézte több helyi sajtóorgánum a 79 éves tenortól kapott dokumentumot.



Mint írta, most már érti, hogy néhány nő félt őszintén kifejezni magát vele szemben tartva attól, hogy az karrierjét negatívan érintené. "Noha ez sosem volt szándékom, senkinek sem kellene így éreznie magát" - fűzte hozzá.



Plácido Domingo közleményében hangsúlyozta: elkötelezett amellett, hogy pozitív változás menjen végbe az opera világában, és senkinek se legyen ilyen tapasztalata.



Az operaénekes ellen azután kezdődtek vizsgálatok különböző szakmai szervezetekben és intézményekben, hogy tavaly augusztusban az AP amerikai hírügynökség közölte: nyolc operaénekesnő és egy balerina még az 1980-as években elkövetett szexuális zaklatással és szexuális töltetű illetlen magatartással vádolta meg Domingót.



Plácido Domingo akkor rendkívül zavarba ejtőnek és pontatlanul megfogalmazottnak nevezte a vádakat. "Mindig azt hittem, hogy valamennyi kapcsolatom és viszonyom egyetértésen alapult" - fogalmazott.



A botrány kipattanását követően a sztár kolléganőitől érkezett bejelentések száma húsz fölé növekedett, több amerikai fellépését is visszamondták különböző operaházak és zenekarok. A tenor októberben lemondott a Los Angeles-i Opera főigazgatói posztjáról, amelyet 2003 óta töltött be, arra hivatkozva, hogy az őt ért vádak ellehetetlenítették ottani munkáját.