Németország legnépesebb tartományában is terjedésnek indult a koronavírus

A hatóságok szerdai nap közbeni összesítése szerint két fertőzést regisztráltak és több tucat vizsgálathoz kezdtek hozzá fertőzésgyanú miatt 24 óra alatt. 2020.02.26 16:15 MTI

Terjedésnek indult az új típusú koronavírus Németország legnépesebb és legsűrűbben lakott tartományában, a 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfáliában. A hatóságok szerdai nap közbeni összesítése szerint két fertőzést regisztráltak és több tucat vizsgálathoz kezdtek hozzá fertőzésgyanú miatt 24 óra alatt.



Bekövetkezett, amire az első bajorországi esetek óta számítani kellett, a vírus Észak-Rajna-Vesztfáliában is megjelent - mondta Karl-Josef Laumann tartományi egészségügyi miniszter düsseldorfi tájékoztatóján.



Hangsúlyozta: a hatóságok teljes erővel dolgoznak, hogy "amennyire csak lehet, megállítsák a koronavírus további terjedését".



Mint mondta, fontos elkerülni a pánikot, azért is, mert egy esetleges "hisztéria" révén gyorsan kimerülnének a vírus jelenlétének vizsgálatára szolgáló laboratóriumi kapacitások.



Szerdára virradóra egy 47 éves férfinál állapították meg a kórokozó jelenlétét. Düsseldorfban kezelik intenzív osztályon súlyos tüdőgyulladással. Feleségénél nap közben mutatták ki a vírust. Egyelőre nem tudni, miként fertőződtek meg. Fertőzésgyanús eseteket jelentettek Kölnből, Leverkusenből és Moersből is.