Horvátország

Azonos nemű párt gyerekkel ábrázoló farsangi bábut égettek el egy horvát városban

Egy azonos nemű párt gyerekkel ábrázoló farsangi bábut égettek el a közép-dalmáciai Imotski városában: az esetet több politikus, köztük Zoran Milanovic államfő is elítélte - írta a helyi sajtó hétfőn.



A horvát elnök Facebook-oldalán sajnálatosnak, embertelen és teljesen elfogadhatatlannak nevezte a vasárnap történt esetet.



A szervezők, akik hozzájárultak ehhez a szégyenteljes eseményhez, és eközben a hagyományokra hivatkoztak, megérdemlik, hogy a közvélemény a legélesebben elítélje őket - közölte az államfő, majd leszögezte: a gyűlöletkeltés azokkal szemben, akik másmilyenek, valamint az intolerancia és az embertelenség nem volt és nem is lesz horvát hagyomány.



Milanovic nyilvános bocsánatkérést követel, valamint az illetékes intézmények szigorú fellépését. "Főleg, hogy az egészet gyerekek sokasága is látta, akik így szemtanúi lehettek a gyűlöletkeltésnek és az erőszakra való uszításnak" - írta.



Blazenka Divljak horvát kulturális miniszter újságíróknak úgy nyilatkozott: elfogadhatatlan, ami történt, és rossz üzenetet küld a fiataloknak és gyerekeknek. "Tényleg nagyobb felelősséget kellene vállalnunk. Ez egy olyan helyzet, amit nem lehet semmivel igazolni, még egy karnevállal sem" - mondta.



Lora Vidovic emberi jogi ombudsman Twitter-oldalán azt írta: az egész helyzet egyáltalán nem szórakoztató. Érthetetlennek, megalázónak és szomorúnak nevezte az esetet, amely szerinte gyűlöletre tanítja a gyerekeket, s ez elfogadhatatlan.



Az LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer) közösséghez tartozó szülőket és gyermekeiket védő Szivárványcsaládokért Egyesület büntetőjogi feljelentést tett a farsangi mulattság szervezői ellen.



Horvátországban az azonos nemű párok nem fogadhatnak örökbe gyermeket. Nemrég azonban az alkotmánybíróság engedélyezte egy zágrábi homoszexuális párnak, hogy nevelőszülőként gondoskodjon egy állami gondozásban lévő gyerekről. Mindazonáltal a horvát gyermek- és jóléti központ nem hajlandó a testület döntése szerint eljárni. Az eset miatt társadalmi vita bontakozott ki Horvátországban.



Az elmúlt években több hasonló eset történt már Horvátországban farsangi mulatságokon. Két évvel ezelőtt egy horvát városban azonos nemű párok gyermekvállalásának elismerését előmozdító, gyerekeknek szóló kifestőket, tavaly pedig Milorad Pupovac szerb kisebbségi képviselőt ábrázoló bábut égettek el. A legtöbb esetben azonban politikusokat ábrázoló farsangi bábukat égetnek. Idén a horvát államfőt és Josip Broz Tito volt kommunista vezetőt ábrázoló bábut vetettek a télűző, tavaszváró máglyarakásra Sibenikben.