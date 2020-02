Járvány

Koronavírus - Tovább nőtt a fertőzöttek száma Olaszországban

Mintegy negyvenre emelkedett szombat délre a koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban, az első olyan európai országban, amelynek saját állampolgárai haltak meg a tüdőgyulladást okozó vírus következtében.



Lombardiában legalább 32, a szomszédos Veneto tatományban pedig 7 fertőzöttet tartanak nyilván a Rómában kezelt három első eset mellett - jelentette a Sky Italia televízió.



A 78 éves venetói nyugdíjas és a lombardiai 75 éves nő halálát szombat reggel közölték. Mindketten bizonyítottan fertőzöttek voltak, és mintegy tíz napja kezelték őket más panaszokkal kórházban.



Ezzel Olaszország lett a járvány által legsúlyosabban érintett ország Európában. A hirtelen fertőzések miatt az olasz hatóságok drasztikus intézkedéseket hoztak: bezárták mintegy tíz északolasz település közintézményeit. Lombardiában mintegy 250 embert - közöttük 70 orvost és ápolót - helyeztek karanténba a tesztek elvégzése idejére. Cremában vasárnap elmarad a hagyományos karneváli felvonulás.



Giulio Gallera, Lombardia népjólétügyi tanácsosa szombati sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a vizsgált személyek 13 százalékánál igazolódott be a koronavírus gyanúja, így a "fertőzőképesség nyilvánvaló". A vírus igen virulens, de az emberek felénél a betegség lefolyása a megszokott - tette hozzá.



Luca Zaia, Veneto tartomány kormányzója a Rainews24 televíziónak hangsúlyozta: a nagy kérdés annak felderítése, hogyan fertőződhettek meg a tartományban a paciensek, mert "nem voltak semmilyen kapcsolatban" kínaiakkal vagy Kínából hazatérőkkel.



Korábban Olaszországban csak három fertőzött volt, akik mind külföldön fertőződtek meg és Rómában ápolják őket, közöttük két kínai turista.



Antonio Tajani, a jobboldali Forza Italia párt alelnöke szombaton felvetette, hogy a megbetegedések számának növekedése esetén fel kellene függeszteni a schengeni rendszert, és kérdőívet kellene kitöltetni a határokat átlépni szándékozókkal az utolsó három hetükkel kapcsolatos információkról. Mint mondta, a felfüggesztése a kérdőív nélkül semmit sem érne.

Egy fertőzött olasz állampolgár szombaton érkezett Olaszországba a Diamond Princess óceánjáróról, mintegy 30 társával együtt, valamennyiüket karanténba helyezték.



A hajóról 32 brit, illetve más uniós ország állampolgárát szombaton szállították haza több mint két heti karantén után Tokióból - közölte Dominic Raab külügyminiszter.



A gép a dél-angliai Boscombe Down katonai támaszpontot szállt le, az utasokra további 14 napos elkülönítés vár. Az óceánjárón 3700 utas és személyzet tartózkodott, közöttük 78 brit állampolgár. A fertőzötteket Japánban ápolják, illetve azok, akik vírusmentesek voltak, egyénileg utaztak haza.



Kató Kacunobo japán egészségügyi miniszter szombaton közölte, hogy 23 embert eljárási hiba miatt anélkül engedtek el az óceánjáróról, hogy távozás előtt ismét átestek volna a teszten. A hajón korábban több mint 600 fertőzöttet regisztráltak. A miniszter elmondta, hogy felkutatták az érintetteket, és felkérték őket, járuljanak hozzá az utólagos vizsgálathoz.



Japán összesen 750 esetet jelentett, közülök 634-an a Diamond Princess-en fertőződtek meg.



Kató közölte: a korábban negatív eredményt mutató utasok közül 18 amerikairól, hat ausztrálról és egy izraeliről derült ki hazaszállítás után, hogy vírushordozók.



Az Egyesült Államok, Kanada, Hongkong és Dél-Korea korábban közölte, hogy hazatelepítik a hajóról az állampolgáraikat, több mint 300 amerikai állampolgár hétfőn tér haza.



A hajóról Berlinen át Mariborba szállítottak egy olasz katonai géppel két szlovén állampolgárt is, akik vírusmentesek, de hazaérkezésük után két hétig karanténban lesznek - közölte a szlovén külügyminisztérium. Korábban két szlovén tért haza menetrendszerinti járattal, ők sem fertőzöttek. A gépen egy horvát állampolgár is utazott, őt a zágrábi fertőző betegségek kórházában helyezték el, tünetmentes és jól érzi magát.



Montenegróban 29 embert helyzetek megfigyelés alá fertőzés gyanújával - közölték a podgoricai hatóságok. Egy montenegrói állampolgár a Diamond Princess fedélzetén fertőződött meg, a szükséges kezelés idejéig kórházban ápolják.



Az óceánjárót február 5-én helyezték karanténba Jokohama kikötőjében, miután az egyik Hongkongban kiszállt utas megfertőződött az eddig Kínában 2345, más országokban pedig 16 halálesetet okozó vírussal.