Késelés volt egy londoni mecsetben

Késelés volt csütörtökön egy londoni mecsetben. A Scotland Yard közölte, hogy gyilkossági kísérletként kezeli az incidenst.



A londoni rendőrség közleményében nem szerepel, hogy terrorizmushoz köthető bűncselekményről lenne szó.



A támadásban, amely az észak-londoni Regent's Park közelében, a London Central Mosque nevű mecsetben történt, a Scotland Yard csütörtök délutáni beszámolója szerint egy 70-es éveiben járó férfi sérült meg. A helyszíni ellátás után kórházba szállították, állapota nem életveszélyes.



A rendőrök a helyszínen őrizetbe vettek egy férfit gyilkossági kísérlet gyanújával.



A Scotland Yard közölte, hogy vizsgálat indult az incidens körülményeinek feltárására.

A racist white terrorist ran into Regents Park Mosque during Asr prayer today (late afternoon prayer) and stabbed the Muaddin in the neck. This is absolutely terrible. No muslim is safe in their places of worship!! #regentspark pic.twitter.com/Asks4IRLEB