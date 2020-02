Színes

Steven Spielberg 23 éves lánya pornózni fog

A szexiparban, többek között pornófilmekben és rúdtáncosként is ki akarja próbálni magát Steven Spielberg 23 éves lánya, Mikaela. Döntését már szüleivel is közölte a hétvégén.



A New York Post cikke szerint Mikaela Spielberg szorongó gyerek volt, depresszióval, étkezési zavarokkal küzdött. Mindezért ugyanakkor nem hibáztatja híres szüleit, mivel ők nem tudtak róla, hogy problémái vannak.



A pornózásba azért akar belevágni, mert belefáradt abba, hogy kihasználják a testét, és folyamatosan azt mondják neki, hogy utálnia kell önmagát.



Mint mondta, ez nem arról szól, hogy valaki elérte a gödör alját, hanem egy pozitív döntés, amit tenni akar, az biztonságos, ésszerű és konszenzusos. Arra is rájött, hogy semmi szégyellnivaló nincs abban, ha valakit vonz ez az iparág.



Ugyanakkor csak szóló videókat tervez, már csak azért is, mert vőlegénye van, a 47 éves Chuck Pankow dartsversenyző.



Mikaela a 73 éves Oscar-díjas rendező és Kate Capshaw színésznő örökbefogadott gyermeke. Spielbergnek összesen hét gyereke van, ebből négy saját és három adoptált.