Bűncselekmény

Rekordszámú antiszemita incidens történt tavaly Hollandiában

Rekordszámú antiszemita indíttatású incidens történt tavaly Hollandiában - írta hétfőn a Dutchnews holland internetes napilap.



A hírportál a Cidi holland központú izraeli információs központ 2019-es adataira hivatkozva arról számolt be, hogy az múlt évben, 2018-as adatokhoz képest, 35 százalékkal nőtt az antiszemita incidensek száma az országban.



Az antiszemita megnyilvánulások többségét Izrael-ellenes tüntetéseken regisztrálták.



"Az ilyen típusú megfélemlítés hozzájárul a növekvő bizonytalanság érzetéhez az egész zsidó közösségben" - írta a hírportál a Cidi beszámolójára utalva.



A beszámoló szerint néhány esetben vandalizmusról és fizikai támadásokról is tájékoztattak a hatóságok és az érintettek.



Az információs központ a közösségi média felületein megjelent antiszemita gyűlöletbeszéd eseteit is rögzítette. Ezeknek a száma akkor növekedett meg, amikor az NS holland vasúttársaság bejelentette, hogy kárpótlást kíván fizetni a holokauszt áldozatainak.



"A közösségi média mögött álló vállalatok még mindig nem tesznek eleget, hogy visszaszorítsák a gyűlöletbeszédet platformjaikon" - hangsúlyozta az izraeli szervezet.