Járvány

Koronavírus - Újabb fertőzötteket találtak a hajón, amelyen magyarok is dolgoznak

Már három olyan izraeli állampolgárt találtak a Jokohamában vesztegzár alá helyezett Diamond Princess óceánjárón, aki megfertőződött a koronavírussal. 2020.02.17 07:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Először egy enyhe tüneteket mutató, hatvanas éveiben járó házaspárt szállítottak a hajóról egy japán kórházba vasárnap, majd egy nőnél is kimutatták a tüdőgyulladást okozó Covid-19 vírust - írja a The Times of Israel című lap.



A karantén szerdára ígért végét további tizenkét izraeli turista várja a hajón. Az első két izraeli beteg hírére a többi izraeli utas körében pánik és düh uralkodott el. Egyikük felszólította Izraelt, hogy sürgősen evakuálja őket, és bírálta a hatóságokat, mert szerinte nem ismertetik velük a valódi helyzetet.



Az egészségügyi minisztérium igazgatóhelyettese Japánba utazott, hogy részt vegyen az ott rekedt izraeliek távozásának előkészítésében, és hazakísérje őket. Közben az izraeli egészségügyi tárca tovább szigorította a korábban bejelentett óvintézkedéseket. Ezentúl nemcsak a Kínából, hanem a Hongkongból, Thaiföldről, Makaóból és Szingapúrból visszatérő izraelieknek is karanténba kell vonulniuk két hétre otthonukban, és erre az időszakra betegszabadságot vehetnek ki.



Az El Al izraeli nemzeti légitársaság vasárnap bejelentette, hogy felére csökkenti a thaiföldi fővárosba tartó járatainak számát. A vállalat korábban, januárban a koronavírus kitörése miatt két hónapra felfüggesztette Kínába tartó repülőjáratait.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy a japán hatóságok döntése alapján a jokohamai kikötőben veszteglő Diamond Princess hajó személyzetét a koronavírus miatt további két hétig tartják karantén alatt, miután az utolsó utas is partra száll várhatóan ezen a héten.



Szijártó Péter közölte, hogy a hajón lévő magyar állampolgárok jól vannak, jelenleg is tünetmentesek, de mivel a személyzet tagjai, további két hét karantén vár rájuk is. A minisztérium kapcsolatban marad velük, és ezután is mindenben segíti őket - tette hozzá.