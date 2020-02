Illegális bevándorlás

Nagy erőkkel vonultak ki az egyik boszniai befogadótáborhoz a rendőrök

Migránsok egy nagyobb csoportja kitört az egyik boszniai befogadótáborból, a helyi rendőrség nagy erőkkel vonult ki - jelentette a közmédia tudósítója az M1 aktuális csatorna szombat délutáni műsorában.



A beszámoló alapján a csaknem százfős csoport a Velika Kladusa melletti Miral befogadóközpontból jutott ki, hogy a néhány kilométerre fekvő horvát-bosnyák határátkelőhöz menjen.



A készültség az odáig vezető úton is erős, a rendőrséget a határőrség, valamint a fővárosból érkező különleges egységek is segítik.



A tudósító szerint a tiltakozók körülbelül százan lehetnek, főképp pakisztániak és bangladesiek.



A táborban a hivatalos adatok szerint 700-an lakhatnak, de ez csak a befogadóképesség felső határa, valójában sokkal többen tartózkodhatnak ott - tette hozzá.



A tömegből több embert kiemeltek a rendőrök, de a tapasztalatok szerint nem maradnak sokáig elkülönítve, és kitoloncolni sem tudják őket - mondta az M1 tudósítója.



Híradások szerint Szarajevóban is sok bevándorló van, mások pedig országszerte üres házakban húzzák meg magukat, és aki teheti, esténként útnak indul nyugat felé - tette hozzá.