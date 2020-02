Koronavírus

Vuhanban élő magyar: a félelem egyre tapinthatóbb

A Blikk megszólaltatta azt a Vuhanban élő magyar zenészt, Keresztes Zoltánt, aki párja miatt visszautasította, hogy kimentsék a koronavírus miatt karantén alá helyezett közép-kínai Vuhanból.



"Így két hét után, látva, hogy a fertőzöttek, illetve az elhunytak száma továbbra is csak nő, a félelem egyre tapinthatóbb" - írta le a helyzetet a férfi a lapnak hozzátéve: a félelem ellenére az elmúlt napokban többen merészkedtek az utcákra, lehet látni utcai zöldségeseket, egy-két kisebb élelmiszerbolt is kinyitott, de a polcokon alig van áru. A vásárlók azonban nem mennek egymás közelébe, még a szomszédok sem beszélnek egymással.



A zenész szerint a február 13-ra tervezett városnyitás nem igazán tűnik megvalósíthatónak. "A pánik eleinte nem annyira volt érezhető. Az emberek fegyelmezetten vették tudomásul a kialakult helyzetet. Szinte senki nem hagyta el a lakóhelyét, vagy ha igen, akkor ezt megfelelő védőöltözékben tette. A hatóságok eleinte szerették volna megfékezni a kórokozót a holdújévi ünnepi hét alatt, és mindenki bizakodó volt, hogy ez sikerülni is fog" - magyarázta.