Járvány

A koronavírus már halálosabb a SARS-nál

Kína szárazföldi részén szombaton 811-re emelkedett az új koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma - közölte vasárnap a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.



Az adatok alapján hírügynökségek megállapítják, hogy a 2019-nCoV jelű vírus járványa - amely decemberben tört ki a közép-kínai Hupej tartomány székhelyén, Vuhanban - több ember halálát okozta eddig Kínában, mint a 2002-2003-as SARS-járvány világszerte. A 18 éve szintén Kínából kiindult súlyos akut légzőszervi szindróma (SARS) járványa világszerte 774 ember halálát okozta.



Országosan 89 új halálos áldozatot jelentettek Kínában szombaton és 2656 újonnan megerősített koronavírusos esetet, túlnyomó többségüket a járvány fészkének számító Hupej tartományból. A járvány decemberi kitörése óta ezzel 33 738-ra emelkedett a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált esetek száma.



Az új halálos áldozatok száma minden eddigi napi adatnál magasabb, az újonnan megerősített esetek száma ugyanakkor február 1-je óta először esett 3000 alá.



A vírus áldozatainak elsöprő többségét, 89-ből 81-et továbbra is a járvány fészkének számító Hupejből jelentették (ezzel 780-ra nőtt a hupeji áldozatok száma), de a 2656 új tüdőgyulladásos esetből is 2147-et ebben a tartományban diagnosztizáltak az előző 24 órában. Ezzel 27 100-ra nőtt a koronavírusos esetek száma a tartományban.



Joseph Eisenberg, a Michigani Egyetem közegészségügyi karának epidemológus professzora a Reuters hírügynökségnek azt mondta, egyelőre korai lenne megjósolni, hogy mikor tetőzik a járvány, tekintettel a bizonytalan esetszámokra és a nem jelentett esetekre, ami különösen Kína távolabbi vidékeire lehet jellemző.



A vírus, amely első azonosítása óta további két tucat országban jelent meg, eddig összesen két ember halálát okozta Kínán kívül: egy kínai férfi a Fülöp-szigeteken, egy pedig Hongkongban hunyt el, és előzőleg mindketten megfordultak Hupejben.



A járvány az eddigi ismeretek szerint a tartományi székhely, Vuhan egyik élelmiszerpiacáról indult el, ahol állítólag számos egzotikus állat húsát árusítják, és ebben hasonlít a 18 éve kitört SARS-járványra, amelyet annak idején a cibetmacska húsának fogyasztásával hoztak összefüggésbe.

A brit külügyminisztérium Londonban azt közölte, hogy vasárnapra virradó éjjel újabb repülőgép szállt fel Vuhanból fedélzetén 200 emberrel. Az utasok között a járvány elől evakuált brit és más külföldi állampolgárok, valamint orvosok és az akció szervezői vannak. Az evakuációt szolgáló második és egyben utolsó brit charter-járat az angliai Oxford melletti katonai repülőtérre érkezik vasárnap.



"A brit charter-gép fedélzetére felvett németek és családjaik épp most hagyják el Vuhant, útban hazafelé. Mindannyiuknak biztonságos utazást kívánunk" - írta Twitter-üzenetében a német külügyminisztérium, köszönetet mondva egyúttal Nagy-Britanniának "a rendkívüli támogatásért". A gépen utazó mintegy 20 német állampolgár Berlinbe érkezik majd. A fedélzeten olasz, görög, dán és svéd állampolgárok is vannak.



Egy második evakuációs járatot küldött a járvány miatt vesztegzár alá helyezett Vuhanba Szingapúr is. A szingapúri külügyminisztérium közlése szerint a géppel 174 szingapúri állampolgár és családtagjaik térnek vissza vasárnap a délkelet-ázsiai városállamba, ahol 14 napra elkülönítik és egészségügyi megfigyelés alá helyezik őket.