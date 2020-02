Me too

Mégis lemondott a szövetségi elnök a szexuális erőszakkal vádolt francia műkorcsolyaedző miatt

Mégis lemondott szombaton Didier Gailhaguet, a Jégsportok Francia Szövetségének elnöke a Gilles Beyer műkorcsolyaedzőt ért szexuális vádak miatt. A szakági vezető három nappal ezelőtt még visszautasította a sportminiszter által kért távozását.



"A megnyugvás érdekében, bölcsen és méltósággal, de keserűség nélkül meghoztam a lemondásról szóló döntésemet" - jelentette be a sportvezető újságíróknak a szövetség vezetőségi tanácsának rendkívüli ülését követően.



Az elnöki tisztséget átmenetileg Maryvonne Del Torchio, a szövetségi tanács elnöke tölti be, aki azonnali találkozót kért Roxana Maracineanu sportminisztertől. A tárcavezető, aki csaknem egy héten át követelte Didier Gailhaguet távozását, a lemondást "az első lépésnek" nevezte, s a Twitteren jelezte, hogy a tárca vizsgálatot indít azon működési zavarok megállapítására, amelyek miatt súlyos problémák történhettek éveken át a szövetségnél.



A botrányt kirobbantó Sarah Abitbol tízszeres országos bajnok műkorcsolyázó a L,Obs című internetes portálnak kijelentette: "most ki kell takarítani a teljes szövetséget, ahol ott van (Gilles Beyer) minden barátja. Azok, akik hallgattak és támogatták a rendszert, mind ott vannak".



Gilles Beyer ellen kedden indított a párizsi ügyészség vizsgálatot a felügyelete alatt álló, 15 évesnél fiatalabb kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erőszak és szexuális támadások gyanúja miatt. A sportszakembert egy múlt héten megjelent riportkötetben azzal vádolta meg volt tanítványa, a párosban 2000-ben világbajnoki bronzérmes Sarah Abitbol, hogy 15 éves korában és utána két évig, 1990 és 1992 között rendszeresen megerőszakolta. Jóllehet a feltételezett bűncselekmény már elévült, az ügyészség most arra keresi a választ, hogy az edzőnek voltak-e más áldozatai is.

Az edző ellen, aki a francia válogatott igazgatója és vezetőedzője, majd a Francois Volant párizsi klub menedzsere volt, Creteil ügyészsége a 2000-es évek elején eljárást indított műkorcsolyázónők szüleinek feljelentése alapján, de a vizsgálatot vádemelés nélkül lezárták. A sportminisztériumban is vizsgálták Beyer ügyét, és ennek nyomán 2001-ben megfosztották sporttechnikai tanácsadói tisztségétől. A párizsi klubban azonban - amelynek testvére, Alain Beyer volt az elnöke - folytathatta pályafutását, és a Jégsportok Francia Szövetsége végrehajtó bizottságának is tagja maradt 2018-ig.



Gilles Beyert egyébként azóta mások is megvádolták, köztük Hélene Godard is, azt állítva, hogy 13 és 14 éves kora között rendszeresen megerőszakolta. A volt korcsolyázónő Jean-Roland Racle-t is szexuális visszaélésekkel gyanúsította meg. Anne Bruneteaux és Béatrice Dumur egy másik edzőről, Michel Lotzról állítja, hogy az 1980-as években, amikor 13 évesek voltak, szexuális visszaéléseket követett el ellenük.



Jóllehet Abitbol csak harminc év után törte meg a csendet, a sportminiszter azonnal Didier Gailhaguet-t tette felelőssé azért, hogy Gilles Beyert nem tiltották el korábban. A szövetséget 1998 óta irányító vezető szerdai sajtótájékoztatóján még visszautasította a szerinte "moralizáló" sportminiszter felszólítását és arra emlékeztetett, hogy 2000-ben maga kérte a sportminiszteri vizsgálatot, s a párizsi klubban is az ő kérésére tiltották el Gilles Beyert attól, hogy kiskorúakkal foglalkozzon. Az elmúlt napokban azonban nem csitultak a kedélyek, egyre többen csatlakoztak a miniszteri felhíváshoz, köztük a vidéki klubokban dolgozó edzők és több sportoló is.