Japán

A Csendes-óceánba eresztenék a fukusimai atomerőmű szennyezett vizét

Egy japán szakértői bizottság azt javasolja a kormánynak, hogy eresszék a Csendes-óceánba a Fukusima I. atomerőműben keletkezett, radioaktívan szennyezett vizet, és így szabaduljanak meg tőle. 2020.02.01 10:11 MTI

Az ipari minisztérium bizottsága két lehetséges módszert vizsgált meg alaposan: az egyik az óceánba eresztés, a másik pedig az, hogy hagyják elpárologni a vizet. Hosszas mérlegelés után végül az előbbit javasolták, a kormány pedig valószínűleg elfogadja a szakértők döntését.



A leeresztésre azért van szükség, mert már nincs hely az erőműben további víztartályok számára, és a katasztrófa helyszínének a megtisztítása évtizedekig is eltarthat. A vizet kezelték, és az erőművet működtető Tokyo Electric Power szerint a vízben lévő 62 radioaktív elem szintje lecsökkenthető olyan szintre, amely már nem ártalmas az emberekre.



A megolvadt fűtőelemek eltávolítása a tervek szerint 2021-ben kezdődik, és 2031-ig tart majd. Az erőmű hat reaktorának pihentető tartályaiban 4741 fűtőelem van, a víztartályokban összesen 1,2 millió tonna víz gyűlt fel.



Azért is akarnak minél hamarabb megszabadulni a szennyezett víztől, mert nyáron Japánban lesz az olimpia, és több olyan versenyszám is lesz, amit az erőműtől mindössze 60 kilométerre rendeznek meg.



A fukusimai atomerőműben 2011. március 11-én történt baleset, miután 9-es erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti részét, és a földmozgást követő hatalmas szökőár megrongálta az atomerőművet. Három reaktorban magolvadás következett be, és az erőmű környékről több mint 140 ezer embert kellett kimenekíteni.