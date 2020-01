Járvány

Koronavírus - Megérkezett a franciákat Vuhanból hazaszállító első repülő

Megérkezett péntek délután a francia állampolgárokat az új koronavírus okozta járvány epicentrumának számító kínai Vuhanból hazaszállító első repülőgép a dél-franciaországi Istres katonai repülőtérre. A 180 utas között egy olyan ember volt, akinél jelentkeztek a betegségre utaló tüntetek, őt elkülönítve egy marseille-i kórházba szállították, ahol kiderült, hogy nem fertőzött, a többieknek két hétig, az új koronavírus feltételezett lappangási idejének végéig egy számukra kijelölt befogadóhelyen, egy tengerparti nyaralóközpontban kell maradniuk.



Agnes Buzyn egészségügyi miniszter péntek esti párizsi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az érintett embert egyből a Timone kórházba szállították, kivizsgálták, s a tesztek azt mutatták be, hogy nem fertőzött az új koronavírussal. A délután folyamán egy másik hazatérőnél is a betegségre utaló tünetek jelentkeztek, őt is kórházba szállították kivizsgálásra, de nála sem mutatták ki a tesztek a betegséget, így mindketten csatlakoztak a többi hazatért francia állampolgárhoz a karanténként kijelölt befogadóhelyen.



A tárcavezető korábban személyesen fogadta az Istres repülőtéren a 180 hazatérő franciát.



"Honfitársaink francia földre értek, ez mindannyiunknak megkönnyebbülés. Örülnek, hogy itthon lehetnek, biztonságban érzik magukat, azt hiszem" - fogalmazott a miniszter.



Elmondta, hogy a hazatérőknek - akiknek a Carry-le-Rouet nevű tengerparti nyaralóhely egyik üdülőközpontját jelölték ki karanténnak - alá kellett írniuk egy nyomtatványt, amely szerint két hétig nem hagyhatják el a központ területét.



"Azért jöttem, hogy elmagyarázzam nekik, hogyan fogjuk ellenőrizni őket, hogy maszkot kell viselniük, amikor kijönnek a szobájukból" - hangsúlyozta a miniszter. Jelezte azt is, hogy naponta kétszer megvizsgálják a hazatérőket, megmérik a testhőmérsékletüket.



Egy második repülőgéppel további franciák és más uniós állampolgárok várhatóan vasárnap érkeznek meg ugyanezen katonai repülőtérre.



Carry-le-Rouet településen délután 6 órakor általános tájékoztatót tartottak a helyieknek, akik előzőleg nem tudtak arról, hogy a településen lesz a Kínából hazatérők karanténja.



"A lakosoknak természetesen nem kell semmitől sem tartaniuk (...) a vírus főleg tüsszentéssel terjed, rövid 2-3 méteres távolságról" - mondta a miniszter.