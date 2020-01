Fegyverek

Az amerikai kormány a taposóaknákra vonatkozó korlátozások felszámolására készül

Az amerikai kormány pénteken hivatalosan bejelentette a taposóaknákra vonatkozó korlátozások felszámolását. Mark Esper védelmi miniszter már előzetesen utalt a tervezett lépésre.



A Vox hír-, és véleményportál korábban külügyminisztériumi dokumentumokra hivatkozva számolt be arról: a kormányzat az előző elnök, Barack Obama által 2014-ben elnöki rendelettel bevezetett, a taposóaknák gyártására és forgalmazására vonatkozó tiltás felülvizsgálatára készül.



Esper pénteken közölte: a kormányzat valóban az eddigi tiltás felülvizsgálatára, majd eltörlésére készül. Esper úgy fogalmazott: a taposóaknák "fontos eszközt jelentenek haderőnk számára a küldetései sikere és a fenyegető kockázatok csökkentése érdekében". Azt állította: olyan taposóaknák gyártását tervezik, amelyek "biztonságosabbak" az adott konfliktusban érintett civil lakosság számára.



Esper nyilatkozata után nem sokkal - pénten délután - a Fehér Ház be is jelentette a változást. Közleményében az elnöki hivatal azt hangsúlyozta: a korábbi korlátozás eltörlése a Trump-kormányzat "újabb lépése annak érdekében, hogy biztosítsa hadseregünk számára a győzelemhez szükséges rugalmasságot és képességet".



Barack Obama kormányzata nem csatlakozott az 1997-ben 164 ország által aláírt Ottawai Egyezményt, amely a taposóaknák teljes körű betiltásáról szól, de a 2014-es rendeletben a Koreai-félszigeten kívül megtiltotta a taposóaknák alkalmazását. Washington ugyanis fenntartotta magának a jogot az aknák telepítésére a Koreai-félszigeten.



Amerikai sajtóértesülések szerint a változásokat a Pentagon (védelmi minisztérium) már régóta fontolgatta. Még James Mattis miniszter kezdte meg az erről szóló egyeztetéseket, azzal érvelve, hogy a taposóaknák betiltása "kockára teszi az amerikai katonai sikereket" és egyben nagyobb veszélynek teszi ki az amerikai hadsereget.



Szakértők, köztük Rob Berschinski, az Obama-adminisztráció taposóaknával kapcsolatos politikájáért felelős szakember sajtónyilatkozataikban arra hívták fel a figyelmet, hogy a taposóaknák nemcsak komoly humanitárius fenyegetést jelentenek, hanem katonailag is elavult eszközök.



Az Egyesült Államok 1991 óta nem telepített taposóaknákat, kivéve 2002-ben Afganisztánban. 1997 óta pedig egyetlen amerikai vállalat sem gyártott ilyen szerkezetet, a raktáron lévő készleteket pedig megsemmisítette.