Járvány

Koronavírus - Egészségügyi vészhelyzetet rendelt el az olasz kormány

A következő hat hónapra a legmagasabb szintű egészségügyi készültséget léptette életbe az olasz kormány pénteken azt követően, hogy két, Rómában tartózkodó kínai turista koronavírus-fertőzöttnek bizonyult. 2020.01.31 15:30 MTI

Roberto Speranza egészségügyi miniszter a római kormány ülése után bejelentette, hogy 5 millió eurós alapot különítettek el a legsürgősebb intézkedésekre.



Hangsúlyozta, hogy a vészhelyzet a legmagasabb szintű egészségügyi készültséget jelenti. Legutóbb ezt 2003-ban vezették be Olaszországban az akkori SARS-járvány idején.



A római kormány döntése az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentését követi, amely nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította csütörtökön az új koronavírus által Kínában okozott tüdőgyulladás-járványt.



Az olasz egészségügyi hatóságok a két első olaszországi fertőzöttre is hivatkoztak. A kínai házaspárt a fertőző betegségekre szakosodott római Spallanzani kórházban ápolják. Állapotuk kielégítő a pénteki orvosi jelentés szerint.



A 66, illetve 67 éves férj és feleség január 23-án érkezett Vuhanból a milánói Malpensa repülőtérre, ahonnan egy kínai turistacsoporttal több város érintésével jutottak el Rómába. A csoportban ők voltak az egyedüliek, akik az új koronavírus gócpontjának tartott kínai térségből érkeztek. Rómában a belvárosban, egy Colosseumhoz közeli hotelben szálltak meg. Szerdán lázas tünetekkel szállították őket a Spallanzani kórházba. A kórházban leállították a betegfogadást. Szállodai szobájukat először lezárták és fertőtlenítették.



A szálloda vezetője úgy nyilatkozott, senki más nem mutat tüneteket, a hotel jelenleg is tele van többségében kínai vendéggel.



A fertőzöttekkel utazó kínai turistacsoport többi tagját is ellenőrizték, de nem bizonyultak fertőzöttnek. Ők már elhagyták a szállodát, folytatva olaszországi körútjukat.



Negatív eredményt mutattak annak a kínai nőnek az első tesztjei, aki csütörtök reggel a Rómához közeli Civitavecchia kikötőjébe Palma de Mallorcából tengerjáró hajón érkezett. Az ellenőrzés lezártáig mintegy hétezer embert nem engedtek leszállni a hajóról, akik péntek reggel szállhattak le.



Vuhan térségéből mintegy hatvan olasz állampolgárt szállítanak haza; olasz katonai repülőgéppel a tervek szerint vasárnap érkeznek meg Rómába. Két hétig karanténban helyezik el őket az olasz főváros egyik kaszárnyája területén.



A római kormány az Olaszország és Kína közötti légiforgalmat is felfüggesztette. A milánói Malpensa és a római Leonardo da Vinci nemzetközi repülőtérre péntek reggel érkeztek meg az utolsó kínai járatok összesen mintegy ezer utassal, akiket ellenőriztek a repülőtereken felállított hőkamerás folyosókon. Az utolsó, Kínába tartó járat délben indult el.

Olaszországban teljesen kiüresedtek a kínai üzletek, éttermek, fodrászszalonok. Hiánycikké váltak a maszkok, a kínai újév Milánóban és Rómában tervezett megünneplését elhalasztották. Az olaszországi kínai közösség jelezte, hogy több tagjukat verbális támadás, diszkrimináció ért a járvány miatt. Az olaszországi zeneiskolák, konzervatóriumok felszólították kínai hallgatóikat, hogy vizsgáltassák meg magukat, vagy ha a kínai újév miatt vakáción tartózkodnak, akkor egyelőre ne térjenek vissza az osztályokba.