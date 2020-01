Katasztrófa

Ukrán repülő - Az ukrán főügyész szerint Irán nem eléggé együttműködő

Elégedetlenségének adott hangot Irán együttműködési készsége iránt a Teheránnál lelőtt ukrán utasszállító repülőgép katasztrófájának kivizsgálásában Ruszlan Rjabosapka ukrán főügyész csütörtökön. 2020.01.30 12:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A főügyész az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek nyilatkozva kifejtette, hogy az ukrán fél több ízben fordult megkereséssel az iráni kormányhoz és a főügyészhez a vizsgálathoz szükséges információkért, úgymint bizonyos tanúk vallomásáért, egyes tárgyi bizonyítékokért, azaz a gép maradványainak meghatározott darabjaiért, de választ eddig még egyetlen kérdésben sem kaptak.



Rjabosapka szavai szerint az ukrán fél kapcsolatban van a katasztrófában érintett többi ország képviselőivel is, és szóba került egy nemzetközi nyomozócsoport megalakítása, de egyelőre még nem jutottak végleges eredményre. A főügyész ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a nemzetközi nyomozócsoportot nagyjából két héten belül mégis létrehozhatják. Megjegyezte, hogy ha ez mégsem jön létre, Ukrajna továbbra is nemzetközi jogi úton, megkeresések formájában próbálja elérni a célját, de - mint rámutatott - ez késlelteti a vizsgálatot.



A MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó járata január 8-án zuhant le, nem sokkal felszállás után. A tragédiában 176-an vesztették életüket, köztük a gép 9 fős ukrán személyzete. Két utas volt még ukrán állampolgárságú, a többiek hat ország állampolgárai: irániak, kanadaiak, svédek, afgánok, németek és britek.



Irán többnapi tagadás után január 11-én végül beismerte, hogy légvédelme lőtte le tévedésből rakétákkal a Boeing 737-es típusú utasszállító gépet.



Január 19-én Haszan Rezaifár, az iráni polgári repülési szervezet balesetek kivizsgálásáért felelős igazgatója kijelentette, hogy - a korábbi hírekkel ellentétben - Irán egyelőre nem adja át sem Ukrajnának, sem Franciaországnak a katasztrófában megsérült feketedobozokat, amelyek a gép repülési adatait, illetve a pilótafülkében elhangzó beszélgetéseket hivatottak rögzíteni, hanem megpróbálja előbb saját maga megnyitni és leolvasni az adatokat róluk.



Kijev ezt megelőzően több ízben kérte Irántól, hogy adja át neki a feketedobozokat, jelezve, hogy Kijevben is van olyan speciális laboratórium, mint Franciaországban, amely képes megnyitni a súlyosan megrongálódott adatrögzítőket. Az iráni bejelentés után Kijev ismét közölte, hogy tovább konzultál Teheránnal a feketedobozok ukrán szakértőknek való átadásáról.