Járvány

Koronavírus - Több Kínában működő nagyvállalat léptetett életbe óvintézkedéseket

Számos Kínában működő nemzetközi nagyvállalat vezetett be óvintézkedéseket az új koronavírus járvány terjedésének visszaszorítása érdekében - derül ki a vállalatok által kiadott közleményekből.



A Facebook felfüggesztett minden, nem létfontosságúnak ítélt utazást Kína szárazföldi területére, és azokat az alkalmazottait, akik a közelmúltban ott jártak, arra kérte, hogy dolgozzanak otthonról.



Az Apple amerikai információs technológiai óriásvállalat rövidítette a kínai üzleteinek nyitva tartását és korlátozta az alkalmazottak utazását.



A Goldman Sachs amerikai, az HSBC és a Standard Chartered brit nemzetközi pénzintézetek eltiltották munkatársaikat a Kínába és Hongkongba utazástól, és szintén otthonmaradásra kérték azokat, akik az elmúlt időszakban Kína szárazföldi részén jártak.



A Volkswagen német autógyártó vállalat kiadta a Kínában dolgozó munkatársainak, hogy a hivatalosan meghosszabbított holdújévi munkaszünet lejárta után még további két hétig otthonról lássák el feladataikat.



A H&M svéd divatcég 45 Kínában működő üzletét zárta be és felfüggesztett minden Kínába, illetve az országon belül tervezett üzleti utat, a Kínából visszatérő alkalmazottainak pedig azt tanácsolta, hogy két hétig maradjanak otthon.



A British Airways brit légitársaság legalább január 31-éig törölte az összes Kínába és Kínából közlekedő közvetlen járatát, míg a Finnair finn légitársaság március végégi felfüggesztette a Pekingbe, illetve Nankingba közlekedő járatait, és hasonló intézkedéseket jelentett be több más légitársaság is.



Az IKEA svéd bútorforgalmazó óriásvállalat csütörtökön közölte, hogy az összes Kínában működő áruházát egyelőre bizonytalan ideig zárva tartja majd a munkaszünet után is.



A Starbucks amerikai kávézólánc pedig a Kínában működő üzleteinek több mint felét zárta be ideiglenesen.



A kínai Alibaba e-kereskedelmi óriás kiadta a dolgozóinak, hogy a február 2-áig meghosszabbított holdújévi munkaszünet után még egy hétig otthonról dolgozzanak. A Tencent kínai technológiai vállalat február 9-éig hosszabbította meg a munkaszünetet az alkalmazottai számára, míg a Tiktok videómegosztó alkalmazást tulajdonló kínai Bytedance, a Pinduoduo kínai e-kereskedelmi vállalathoz hasonlóan arra kérte a holdújév idején utazó dolgozóit, hogy hazatértük után helyezzék magukat 14 napra karanténba otthonaikban.



Az új koronavírus járvány miatt emellett számos, Kínában működő bevásárlóközpont, étteremlánc és egyéb szolgáltató jelezte, hogy bizonytalan időre felfüggeszti tevékenységét. A döntést egyrészről dolgozóik, másrészről pedig az ügyfeleik biztonsága érdekében hozták meg, az üzleti tevékenység szüneteltetése azonban várhatóan komoly gazdasági károkat okoz majd a világ második legnagyobb gazdaságával rendelkező országban.