Románia

Elpusztult lóval akarták puska elé csalni a medvéket

Lótetemmel próbáltak nagyvadakat előcsalogatni egy Beszterce-Naszód megyei vadászterületen – írja a Főtér.ro a megye prefektusára hivatkozva. Stelian Dolha azt mondta, Romoly közelében, az erdőben találták meg az elpusztult lovat.



A tetemet egyértelműen azért tettek ki, hogy az így előcsalogatott medvéket a vadászok lelőhessék. A prefektus szerint a romolyi vadásztársaságnál már eddig is egymást érték a törvénytelenségek, az üzemeltető például bekerített egy 30 hektáros területet, ahol foglyul ejtett 70 vaddisznót.



A vadásztársaság nem először próbált lóval medvéket csalogatni a vadászok elé, tavaly szeptemberben komoly felháborodást is okozott, amikor nem döglött, hanem élő lovat kötöztek ki egy fához. Az ügyben most a megyei rendőrség is nyomoz, mert a gyanú szerint tiltott vadászatot akartak szervezni.