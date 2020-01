Szlovénia

Szlovén kormányválság: az ellenzék új választásokat, a koalíciós pártok átmeneti kormányt akarnak

Marjan Sarec szlovén kormányfő lemondását csalódottan vették tudomásul balközép koalíciós partnerei és többségük szerint átmeneti kormányt kellene létrehozni, míg az ellenzéki jobboldali pártok új választásokat szeretnének. 2020.01.27 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Marjan Sarec hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be lemondását, és új választások kiírását kezdeményezte. Ezt azzal indokolta, hogy a jelenlegi koalícióval és parlamenti helyzettel nem képes véghezvinni a szükséges reformokat.



Az ötpárti, kisebbségben kormányzó pártkoalíció tagjai zokon vették, hogy a miniszterelnök nem értesítette őket lemondási szándékáról.



Úgy vélték, a jelenlegi kormánykoalíció egy új miniszterelnökkel még működőképes lehetne. Egyedül Dejan Zidan házelnök, a szociáldemokraták (SD) elnöke szerint kellene új választásokat tartani, ugyanakkor Zidan is bírálta a kormányfőt előre nem bejelentett távozása miatt.



"A legkönnyebb elmenni és otthagyni a befejezetlen projekteket" - mondta, hozzátéve, hogy nem ért egyet Sarec azon kijelentésével, hogy a nézeteltérések miatt a koalíciós kormány nem tudott operatívan működni. Kijelentette továbbá, hogy a szociáldemokraták nem lesznek olyan átmeneti kormány tagjai, amelyet a jobboldal vezetne.



Alenka Bratusek volt miniszterelnök, a róla elnevezett párt (SAB) elnöke, jelenleg infrastrukturális miniszter úgy vélte: Sarec a politikai instabilitást és az előrehozott választást választotta, ami szerinte nem fog segíteni az embereken.



Hozzátette: az egészségbiztosítás körüli nézeteltérés Sarec és saját pártjának minisztere között jött létre. Andrej Bertoncelj pénzügyminiszter azért mondott le hétfőn, mert ellenezte a szerdán a parlament elé szavazásra bocsátandó törvény elfogadását. Az úgynevezett kiegészítő egészségbiztosításról szóló törvénytervezetben az állam garanciát vállal a költségvetésben keletkező lehetséges hiányért, ha nem válna be az új finanszírozási modell.



Zdravko Pocivalsek, a Modern Közép Párt (SMC) elnöke, a kormánykoalícióban gazdaságfejlesztési és technológiaügyi miniszter a sajtónak úgy nyilatkozott: a jelenlegi koalíció a jövőben is eredményesen tudna működni. Szavai szerint olyan megoldást kell találni, amelyhez nem kell új választásokat kiírni.



Janez Jansa volt miniszterelnök, a jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke ugyanakkor üdvözölte Sarec javaslatát, hogy új választásokat írjanak ki.



"Felhívok mindenkit, hogy április második feléig - amikor nagy valószínűséggel kiírják az új választásokat - használjuk arra az időt, hogy elfogadjunk néhány halaszthatatlan törvényt" - hangsúlyozta Jansa, akihez csatlakozott Matej Tonin is, a kereszténydemokrata Új Szlovéniának (NSi) elnöke. Tonin szerint is az volna a legjobb megoldás, ha az új miniszterelnök személyéről a választók döntenének.



Luka Mesec, a tavaly novemberig a kisebbségi kormányt kívülről támogató Baloldal (Levica) párt elnöke is új választásokat akar. "A jelenlegi kormánykoalíciónak nincs semmi értelme, végig az egymás közötti vitákkal és káderpolitikával voltak elfoglalva - fogalmazott Mesec.

Zmago Jelicica, a jobboldali ellenzéki Szlovén Nemzeti Néppárt (SNS) elnöke, aki a Baloldal távozása után biztosított a parlamenti többséget a kormányzó koalíció számára, szintén átmeneti kormány létrehozását javasolja. Jelezte, már vannak jelöltek a miniszterelnöki tisztségre, de egyelőre neveket nem mondhat.



Sarec valószínűleg szerdán hivatalosan is értesíti a parlamentet lemondásáról. A hatályos jogszabályok szerint a miniszterelnök lemondásával a kormány megbízása is automatikusan megszűnik. Mindazonáltal az a párt vagy pártok, akik rendelkeznek 46 képviselővel a 90 fős parlamentben, állíthatnak új miniszterelnök-jelöltet, amennyiben ez mégsem sikerül, másfél évvel a parlamenti választások után új választásokat írnak ki Szlovéniában.