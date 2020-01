Járvány

Állatkerti madarakat öltek le az influenza miatt

Negyvenegy ott élő madarat pusztítottak el a hétvégén a madárinfluenza megjelenése miatt a szlovákiai Bajmóc (Bojnice) állatkertjében, és a létesítményt lezárták a látogatók elől - jelentette a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség hétfőn.



Az állatkertben - ahol jelenleg 158 madárfaj közel ötszáz példánya él - azt követően intézkedtek, hogy a hétvégén egy ezüstrécénél és egy kanalas gémnél kimutatták a megbetegedést. Az intézkedés keretében elpusztított madarak egy helyen éltek azokkal, amelyeknél a megbetegedést kimutatták.



Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszeripari Felügyelet (SVPS) szerint a megbetegedést legnagyobb valószínűséggel vadon élő madaraktól kapták el az állatkerti madarak. Az intézmény bezárásán kívül további óvintézkedésekről is határozott a felügyelet, köztük a fertőzés 3 kilométeres körzetében a betegség további terjedését megelőző intézkedéseket vezetett be, tíz kilométeres körzetben pedig megfigyeléseket rendelt el.



A bajmóci állatkert Szlovákiában már a harmadik helyszín, ahol az idén kimutatták a madárinfluenza megjelenését.



A betegség először január elején egy nyitrai járásban lévő település kistenyésztőjének csirkeállományában bukkant fel. Az ott elpusztult állatoknál egy a madárinfluenza vizsgálatra szakosodott zólyomi központú laboratórium a madárinfluenza erősen fertőző H5N8 altípusát mutatta ki, ugyanazt, amelyet korábban már Lengyelországban is. A következő megbetegedést ugyancsak egy kistenyésztő baromfiállományában, a nagyszombati megyében lévő Cífer településen mutatták ki egy héttel ezelőtt.