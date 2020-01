Baleset

Hatalmas robbanás rázta meg Észak-Houstont - videó

Ablakok és ajtók törtek be Houston északi részén helyi idő szerint hajnali 4 óra körül, amikor robbanás történt egy épületben, írja a CNN. Arról egyelőre nincsen információ, hogy mi okozta a robbanást, egy embert azonban biztosan kórházba kellett vinni, mert megsebesült a betört üvegtől. A KPRC 2 News szerint akadt, aki arra ébredt, hogy potyog a fejére a vakolat, más arról számolt be, hogy az egész környék olyan mint egy háborús övezet. Minden ablakot és garázsajtót betört a környéken, sőt, tetők és falak is sérültek.



Szemtanúk két, megsebesült embert láttak kisétálni a roncsok közül, illetve a Watson Grinding and Manufacturing vállalat tájékoztatása szerint a detonáció az ő épületükben történt, és valószínűleg propilén tartály robbanhatott fel, mondta a tulajdonos az Eyewitness Newsnak. A CNN azt írja: az első nagy detonációt több kisebb követte pár órán belül. A környéken az iskolák nem zárnak be, viszont a diákokat nem engedik ki a levegőminőség miatt.

Plastic pallets on fire at commercial building near Bush Airport https://t.co/FZ8QHT9y0d pic.twitter.com/jcZ9q30W2S — ABC13 Houston (@abc13houston) January 24, 2020