Egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá a kínai Vuhanból érkezőket a római repülőtéren

Testhőmérsékletet mérő kapukkal ellenőrzik a koronavírus által érintett kínai térségből érkező utasokat a Leonardo Da Vinciről elnevezett római repülőtéren csütörtök reggeltől.

A Fiumicinó-i repülőtérként is ismert nemzetközi légikikötőben reggel hat órától működik majd az úgynevezett egészségügyi folyosó.



A közép-kínai Vuhanból érkező menetrendszerinti járat utasainak hőkamerával ellátott kapukon kell áthaladni. Az ellenőrzést az olasz Vöröskereszt orvosai és személyzete végzi. Az érkezőknek kérdőívet is ki kell tölteniük, többek között olaszországi tartózkodási helyük feltüntetésével.



Az olasz főváros és Vuhan között heti három közvetlen járat közlekedik: kínaiak és nagyon sok olasz is utazik a két ország között mindkét irányban. Kína különböző városaiból naponta öt egyenes járat érkezik a római repülőtérre, valamint további tíz, amelynek utasai átszállással érkeznek meg Kínából az olasz fővárosba. Tavaly 700 ezer kínai szállt le a Leonardo Da Vincire.



Az újonnan azonosított koronavírussal szembeni óvintézkedésként a toszkán Prato városában felmerült a kínai újév péntekre és szombatra tervezett ünnepségeinek korlátozása. A textiliparáról híres 195 ezres olasz városban több mint 21 ezer kínai él, a harmadik legnagyobb kínai közösség Európában London és Párizs után. A pratói kínaiak képviselői hangsúlyozták, hogy tagjaik nem Vuhanból származnak.