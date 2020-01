Tragédia

Hazaszállították Ukrajnába az Iránban lelőtt utasszállító ukrán áldozatainak maradványait

Megérkezett vasárnap a kijevi Boriszpil légi kikötőbe az a repülőgép, amely hazaszállította az Iránban rakétával lelőtt utasszállító ukrán áldozatainak maradványait. 2020.01.19 12:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A repülőtéren rendezett búcsúztatási ceremónián jelen van Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Olekszij Honcsaruk miniszterelnök és Dmitro Razumkov házelnök is.



A szerencsétlenségben 176-an vesztették életüket, köztük 11 ukrán - a gép 9 fős személyzete és két utas.



A MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó járata január 8-án zuhant le nem sokkal felszállás után. Az ukrán áldozatokon kívül még további hat ország állampolgárai: irániak, kanadaiak, svédek, afgánok, németek és britek.



Irán több napi tagadás után január 11-én beismerte, hogy légvédelme lőtte le tévedésből rakétákkal a Boeing 737-es típusú utasszállító gépet.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) három vádpontban indított vizsgálatot: a légi közlekedési szabályok megsértése, szándékos emberölés és vagyontárgy, azaz a repülőgép szándékos megsemmisítése címén - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda.



Teheráni közlés szerint Irán beleegyezett abba, hogy a lelőtt gép feketedobozait - amely a gép repülési adatait, illetve a pilótafülkében elhangzó beszélgetéseket hivatottak rögzíteni - Kijev többszöri kérése után végül mégiscsak Ukrajnának adja át elsőként elemzésre. Előtte még Irán Franciaországba akarta küldeni arra hivatkozva, hogy ott rendelkeznek a súlyosan megrongálódott adatrögzítők alapos vizsgálatához szükséges eszközökkel. Kanada is ezt szorgalmazta.



Az ukrán fél viszont közölte, hogy ők is rendelkeznek olyan speciális laboratóriummal, ahol képesek kinyitni a megrongálódott adatrögzítőket. Ezt követően közölte szombaton Tasznim Haszan Rezaifár, az iráni polgári repülési szervezetnek a balesetek kivizsgálásáért felelős igazgatója, hogy megpróbálják kinyerni az adatokat a feketedobozokból Kijevben - Franciaország, Kanada és az Egyesült Államok szakértelmének felhasználásával -, és ha ez nem sikerül, akkor küldik az adatrögzítőket Franciaországba.