Újabb lavinák akadályozzák az eltűnt hegymászók utáni kutatást Nepálban

Újabb lavinák miatt le kellett állítani a pénteki hógörgeteg által a nepáli Annapurna hegy közelében elsodort hét hegymászó utáni kutatást - közölte vasárnap egy nepáli idegenforgalmi vezető.



A hét végén mintegy 200 hegymászót mentettek ki a túraútvonal más részeiről, és helikopterekkel biztonságba szállították őket - mondta Míra Acsaríja.



Acsaríja szerint az újabb kisebb lavinák miatt rendkívül veszélyessé vált annak a térségnek a megközelítése, ahol utoljára látták a hét hegymászót.



A hegymászók - négy dél-koreai és három nepáli - egy népszerű túraútvonalon haladtak pénteken Deurali faluban, 3200 méter magasan, amikor a lavina rájuk zúdult.



A dél-koreai külügyminisztérium szerint a lavinát, amely pénteken éjfél előtt zúdult a népszerű hegymászó-ösvényre, az előző heti esőzés és a havazás váltotta ki. A tárca szerint a csoport öt másik dél-koreai tagja ép és egészséges, és egy kunyhóban talált menedékre.



A négy dél-koreai - két férfi és két nő - önkéntesként tanítottak Nepálban. Dél-Korea szakembereket küldött Katmanduba a mentőakció segítésére.

