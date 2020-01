Végre esik az eső, pocsolyákba ugrálnak örömükben az ausztrál tűzoltók

A régóta várt eső nagy segítség a tűzfészkek ellenőrzés alá vonásában: a tavaly szeptember óta tartó tűzvész lángjai Magyarországnál is nagyobb területen pusztították el a növényzetet, valamint több mint kétezer lakóépületet. A tűzvészben eddig 29-en haltak meg.



A kontinensen az elmúlt hónapokban keletkezett szárazság és a szezonális bozóttüzek mellett súlyosbító tényező a klímaváltozás okozta felmelegedés is.



A helyi idegenforgalmi hivatal adatai szerint a bozóttüzek miatt a tavalyi évhez képest 3,1 milliárd dolláros visszaesés keletkezett a turizmusban. Pénteken viszont tíz év óta nem tapasztalt heves esők áztatták egyes régiók talaját a legnagyobb lángok közelében.



"Az elmúlt 24 órában a tűzvész érintette területek legnagyobb részén eső esett, ami nagyszerű hír! Szorítunk azért, hogy ez folytatódjon a következő napokban is" – írták Twitteren Új-Dél-Wales állam tűzoltói.



Helyi idő szerint csütörtök reggel még 82 helyen égtek tüzek az államban, ezek közül még 30-at kell a tűzoltók ellenőrzése alá vonni. Egy másik tweetben egy fotót osztottak meg a egy üzenőtábláról: "Mindjárt jövök – kint ugrálok a pocsolyákban!!”



Új-Dél-Walesen kívül a szomszédos Victoria államban, és a Kenguru-szigeten is többtucatnyi tűz ég - Ausztrália második legnagyobb szigetére viszont nem érkezett csapadék. A lángok itt komoly károkat okoztak a kivételes gazdagságú növény- és állatvilágban, odaveszett a koalák nagy többsége, és a populációjukat is teljes kihalás fenyegeti.

Rain has fallen across most firegrounds over the last 24 hours which is great news! Our fingers are crossed that this continues over the coming days.



This morning 82 fires are still burning across New South Wales, with over 30 still yet to be contained.#NSWRFS #NSWFires pic.twitter.com/Zn6Id3TX85